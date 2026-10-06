Kahr-Sager verursachte „körperliche Schmerzen“

Beim Sondergemeinderat in Graz wegen des Finanzdesasters lagen die Nerven blank. Auch die sonst besonnen und betont freundlich agierende Bürgermeisterin Elke Kahr ließ sich zur heftigen Attacke gegen die Wirtschaftskammer hinreißen. Nachdem deren steirischer Präsident Josef Herk öffentlich Kritik an der Rathauskoalition übte, holte die Kommunistin zum Gegenschlag aus und nahm dafür das Center of Excellence, das Wifi-Bildungszentrum am WKO-Campus in Graz, ins Visier: „Davon hat kein Unternehmer in der Stadt was“, polterte Kahr und drohte, dass die Stadt ihre letzte 500.000-Euro-Rate nicht zahlen werde.