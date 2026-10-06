Kahr-Sager verursachte „körperliche Schmerzen“

Brachial-Kritik der Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr begegnet man im Center of Excellence mit Fassungslosigkeit. Wifi-Chef will Sager der Stadtchefin mit Fakten entgegnen.
Beim Sondergemeinderat in Graz wegen des Finanzdesasters lagen die Nerven blank. Auch die sonst besonnen und betont freundlich agierende Bürgermeisterin Elke Kahr ließ sich zur heftigen Attacke gegen die Wirtschaftskammer hinreißen. Nachdem deren steirischer Präsident Josef Herk öffentlich Kritik an der Rathauskoalition übte, holte die Kommunistin zum Gegenschlag aus und nahm dafür das Center of Excellence, das Wifi-Bildungszentrum am WKO-Campus in Graz, ins Visier: „Davon hat kein Unternehmer in der Stadt was“, polterte Kahr und drohte, dass die Stadt ihre letzte 500.000-Euro-Rate nicht zahlen werde.
Stadt trägt 3,2 Prozent der Gesamtkosten
Insgesamt schießt Graz 1,5 Millionen Euro am Bau hinzu – „das entspricht rund 3,2 Prozent der Gesamtbaukosten von 46,6 Millionen Euro“, wie Institutsleiter Heinz Vogel vorrechnet. Er und seine Kollegen waren „leicht“ irritiert über die Aussagen der Stadtchefin. „Das hat großes Kopfschütteln und fast körperliche Schmerzen ausgelöst. In Wirklichkeit ist es ja ein Fauxpas gegenüber den Unternehmen, denen man quasi abspricht, sich und ihre Mitarbeiter weiterentwickeln zu wollen.“
Betritt man das rund 14.300 Quadratmeter große Gebäude das erste Mal, ist es auch wirklich beeindruckend, was und vor allem auf welchem Niveau hier gelernt wird. Das Angebot reicht von Schweiß-, Elektro- und Klimatechnik über Mechatronik und Gastronomie bis zum riesigen KFZ-Bereich, wo mehrere Autos (vom Elektro-Flitzer bis zum Lkw) den jungen Fachkräften zur Verfügung stehen. „Wir spielen hier österreichweit und auch international ganz vorne mit“, ist Wifi-Bereichsleiter Jörg Geister überzeugt.
Auch Präsident Herk ist vom Ausbildungszentrum überzeugt: „Ich hab hier 1982 mit 22 Jahren meine Meisterprüfung abgelegt – im finsteren Keller. Da ist schon irgendwo die Vision entstanden: Unser Nachwuchs braucht den besten Platz und vor allem Sichtbarkeit. Das hier ist Bildung zum Anschauen, von außen und innen.“
Tausende Grazer bilden sich weiter
Seit April 2024 haben insgesamt exakt 39.004 Personen direkt im Center of Excellence gelernt – 10.136 davon haben ihren Wohnsitz in Graz. „Das entspricht rund 26 Prozent“, sagt Vogel mit Blick auf die anfangs erwähnten 3,2 Prozent. 451 Unternehmer aus der Landeshauptstadt haben ihre Mitarbeiter zur Ausbildung hierher geschickt – das sind immerhin 451 mehr als Kahr mit ihrer Aussage im Gemeinderat vermuten ließ ...
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