So machte William die Queen einmal richtig zornig!

Die verstorbene Queen Elizabeth II. hat ihren Enkel Prinz William während eines Jagdwochenendes auf Balmoral einmal eine mächtige Standpauke gehalten. Sie fing ihn vor dem Schloss auf einem Weg ab, nachdem er die Schloss-Angestellten in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Der Vorfall ereignete sich 1990, berichtet eine gewisse Lady Anne Glenconner, eine Hofdame von Queen Elizabeths Schwester Prinzessin Margaret, jetzt in ihrem Memoiren.
Die 94-Jährige erinnert sich britischen Medien zufolge in ihrem im Oktober erscheinenden Buch „Trunks and Tiaras“ (auf Deutsch: „Koffer und Krönchen“) nicht nur an wilde Reisen mit ihrer Herrin zum Mardi Gras Fest in New Orleans, wo ein Dienstmädchen betrunken auf allen Vieren zurück in die Herberge kroch, sondern auch an einen besonderen Vorfall mit dem damals achtjährigen Prinz William in Balmoral.
Laute Stimmen vor dem Schloss
Während sie Margaret gerade in ihrem Zimmer im Schloss Balmoral half, hörten sie laute Stimmen vor dem Schloss. Als sie hinausschaute, sei Queen Elizabeth gerade dabei gewesen, Prinz William eine Standpauke hielt.
„Ich spähte aus dem Fenster und sah, wie die Königin Prinz William, der auf seinem Pony auf der Auffahrt stand, ordentlich die Leviten las. Er muss damals etwa 8 Jahre alt gewesen sein“, so die Hofdame.
Nachdem sie Margaret davon erzählt hatte, versprach diese, beim Dinner nachzuforschen, was da vorgefallen sei. Die Hofdame erfuhr dann, dass William gemeinsam mit seinen Cousins und einigen Stallknechten ausgeritten war. Er hätte die Gruppe aber verlassen und sei alleine zum Schloss zurückgeritten. Alle seien außer sich vor Sorge gewesen.
„Hatte völlig recht, im einen Tritt zu verpassen“
„Die Reitknechte hatten verzweifelt nach ihm gesucht. Man kann sich vorstellen, wie entsetzt sie waren, dass er gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen sein könnte, ohne dass jemand wusste, wo er war“, schildert Lady Glenconner in ihrem Buch die Aufregung die herrschte. Die Queen sei wohl so erzürnt gewesen, dass sie ihn noch vor dem Schloss abfing.
„Die Königin hatte völlig recht, ihm einen Tritt zu verpassen“, hätte Prinzessin Margaret kommentiert.
Als dreifacher Vater kennt Prinz William solche Situationen vermutlich heute nur allzu gut. Vielleicht muss er bei den Erinnerungen der Hofdame sogar selbst über den Vorfall von einst schmunzeln. Willliams Tante, Prinzessin Margaret, die einzige Schwester von Queen Elizabeth, starb am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls und damit verbundenen Herzkomplikationen.
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