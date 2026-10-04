So machte William die Queen einmal richtig zornig!

„Hatte völlig recht, im einen Tritt zu verpassen“

„Die Reitknechte hatten verzweifelt nach ihm gesucht. Man kann sich vorstellen, wie entsetzt sie waren, dass er gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen sein könnte, ohne dass jemand wusste, wo er war“, schildert Lady Glenconner in ihrem Buch die Aufregung die herrschte. Die Queen sei wohl so erzürnt gewesen, dass sie ihn noch vor dem Schloss abfing.

„Die Königin hatte völlig recht, ihm einen Tritt zu verpassen“, hätte Prinzessin Margaret kommentiert.