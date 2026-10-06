Rauswurf-Affäre bei WK: Erste Entscheidung ist da

Wirtschaftsbund-Wahlkampf im Hintergrund

Während sich WK-Direktorin Evelyn Geiger über „dürftige Leistungen“ des Betroffenen mokierte, ortete Wachter selbst andere Motive: Etwa, dass er im Wirtschaftsbund-Wahlkampf dem „falschen“ Lager, jenem von Mario Gerber, zugerechnet wurde.

Die Unternehmen im Bezirk schienen mit der WK in der Wachter-Ära jedoch „sehr zufrieden“ gewesen zu sein, wie 89 Prozent laut Umfrage angaben.