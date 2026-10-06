Risikozuschlag für das schwarze Gold im Golf

Für den Iran, dessen eigene Ölexporte durch eine US-Blockade auf null gesunken sind, bleibt die Strategie wirksam: Der globale Schmerz durch hohe Energiepreise hält an. Und sollte der Druck auf Teheran zu groß werden, bleiben dem Regime weitere Optionen. Die verbündeten Houthi-Milizen kontrollieren mit Bab al-Mandab eine weitere Schlüsselroute, und auch direkte Angriffe auf die Öl-Infrastruktur am Golf sind denkbar. Die Straße von Hormuz mag nicht mehr völlig blockiert sein. Doch im Ausdauerpoker zwischen Washington und Teheran ist die letzte Karte noch lange nicht ausgespielt worden.