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Phase 2 bei Messungen

Pläne für erstes Tiroler Windrad schreiten voran

Tirol
06.10.2026 06:00
Noch gibt es in Tirol kein einziges Windrad. Wird das erste auf dem Venet errichtet? ...
Noch gibt es in Tirol kein einziges Windrad. Wird das erste auf dem Venet errichtet? Entsprechende Messungen in dem Gebiet gehen in die nächste Phase.(Bild: Richard Neubauer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Das Energieunternehmen Verbund prüft die Errichtung von Windrädern in der Tiroler Gemeinde Fließ. Sofern alles passt und die Behörden grünes Licht geben, wäre der Baustart in fünf oder sechs Jahren geplant.

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Wann steht das erste Windrad auf Tirols Bergen? Eine seriöse Antwort auf diese Frage ist schwierig, da es zwar schon mehrere Pläne gab, die Umsetzung eines konkreten Projekts lässt aber noch auf sich warten. Vom Energieunternehmen Verbund gibt es schon seit dem Jahr 2024 die Bestrebungen, auf dem Venet das erste Tiroler Windrad zu errichten. Messungen der Windbedingungen laufen bereits seit dem Vorjahr mit dem sogenannten mobilen Sodar-System.

Aus dem Konzern heißt es, dass die bisherigen Messergebnisse vielversprechend seien. In einem nächsten Schritt werden die Windverhältnisse sowie die Aktivitäten von Fledermäusen über einen längeren Zeitraum und in mehreren Höhen erfasst. Dafür errichtet das Unternehmen einen 100 Meter hohen Windmessmast auf einer Seehöhe von rund 2200 Metern.

Zitat Icon

Die Ergebnisse der Windmessung sind die Grundlage für die weitere Feinplanung.

Verbund-Projektleiter Markus Bugnits

Mast soll bis Mitte Oktober stehen
Läuft alles nach Plan und spielt das Wetter entsprechend mit, soll der Mast bis zum 16. Oktober stehen. In weiterer Folge sind die Messungen auf zwölf Monate angesetzt, wobei zu Beginn parallel auch mit dem bisherigen System gemessen wird, um die Qualität der erhobenen Daten zu überprüfen.

„Die Ergebnisse der Windmessung sind die Grundlage für die weitere Feinplanung, erst danach können wir belastbare Aussagen zur möglichen Anzahl und zum Typ der Windräder sowie zu ihrer Leistung treffen“, verdeutlicht der zuständige Verbund-Projektleiter Markus Bugnits.

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Baubeginn frühestens in fünf oder sechs Jahren
Nach dem Abschluss der Messungen und bei ausreichend guten Ergebnissen könnten im kommenden Jahr die konkreten Voruntersuchungen für die Umweltverträglichkeitserklärung beginnen.

Seitens Verbund wird mit einem Baubeginn frühestens in fünf bis sechs Jahren gerechnet – sofern alles reibungslos verläuft.

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