Pläne für erstes Tiroler Windrad schreiten voran

Baubeginn frühestens in fünf oder sechs Jahren

Nach dem Abschluss der Messungen und bei ausreichend guten Ergebnissen könnten im kommenden Jahr die konkreten Voruntersuchungen für die Umweltverträglichkeitserklärung beginnen.

Seitens Verbund wird mit einem Baubeginn frühestens in fünf bis sechs Jahren gerechnet – sofern alles reibungslos verläuft.