Stadt kauft Jelinek-Kunstschatz um 600.000 Euro!

Stadt weist Kritik zurück

Die Stadt spricht von einer „einmaligen Chance“ und einem kulturellen Erbe von Weltrang. Aus der zuständigen MA 9 (Wienbibliothek im Rathaus) heißt es dazu auf „Krone“-Anfrage: „Die Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek ist die bedeutendste zeitgenössische Schriftsteller-Persönlichkeit Österreichs, ihr Werk wird weltweit gelesen, gespielt, diskutiert. Die Übernahme ihres literarischen Archivs ist für die Stadt Wien, wo Jelinek lebt und schreibt, eine große Chance zur Erhaltung dieses bedeutenden kulturellen Erbes. Die für den Ankauf veranschlagte Summe von 600.000 Euro steht in Bezug zu vergleichbaren Ankäufen bedeutender Schriftstellerbestände in Österreich.“