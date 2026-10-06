Ärzte retteten Sportler: Er widmet ihnen WM-Gold

Not-OP rettete Spitzensportler das Leben

Die erschreckende Diagnose: ein Aneurysma im Bereich der aufsteigenden Hauptschlagader. Eine Not-OP rettete dem Spitzensportler zwar das Leben, doch an eine Rückkehr auf die Matte, die ihm die Welt bedeutet, schien nicht mehr greifbar. Der Eingriff war aber – ebenso wie die nach allen Regeln der Ärztekunst erfolgte Betreuung durch den Kardiologen Dr. Stefan Kastl vom imed-Zentrum in St. Pölten – so perfekt, dass ein medizinisches Wunder passierte.