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Gold an Mediziner

Ärzte retteten Sportler: Er widmet ihnen WM-Gold

Niederösterreich
06.10.2026 06:00
Dr. Stefan Kastl, Goldmedaillen-Gewinner Karl „Charly“ Moser, Dr. Dominik Wiedermann.
Dr. Stefan Kastl, Goldmedaillen-Gewinner Karl „Charly“ Moser, Dr. Dominik Wiedermann.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Mark Perry
Von Mark Perry

Ein Herz schlägt stark, ein Leben bekam durch eine Operation im Krankenhaus St. Pölten eine zweite Chance. Das Resultat: ein Weltmeister-Titel. 

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Manchmal schreibt das Schicksal Geschichten, die berührender als das Leben selbst sind! Jene von Karl „Charly“ Moser ist so eine. Denn der erfolgreiche Judoka war mit immer akuter werdenden, lebensbedrohenden Herzproblemen zu Topchirurg Dr. Dominik Wiedemann ans Klinikum St. Pölten gekommen.

Not-OP rettete Spitzensportler das Leben
Die erschreckende Diagnose: ein Aneurysma im Bereich der aufsteigenden Hauptschlagader. Eine Not-OP rettete dem Spitzensportler zwar das Leben, doch an eine Rückkehr auf die Matte, die ihm die Welt bedeutet, schien nicht mehr greifbar. Der Eingriff war aber – ebenso wie die nach allen Regeln der Ärztekunst erfolgte Betreuung durch den Kardiologen Dr. Stefan Kastl vom imed-Zentrum in St. Pölten – so perfekt, dass ein medizinisches Wunder passierte.

Veteranenweltmeisterschaft in Sarajevo
Mehr noch: Das Herz des Veteranenweltmeister 2021 in Lissabon schlug so kräftig, dass er sich kürzlich in Sarajevo mit den besten Senioren-Judokas der Welt messen konnte und tatsächlich nach hartem Ringen die Goldmedaille holte.

Jetzt kam es im Spital zum Wiedersehen mit den Lebensrettern. Mit Tränen in den Augen dankte Moser seinen Ärzten! Sie teilen seine Passionen. Denn Dominik Wiedemann war selbst einmal aktiver und überaus erfolgreicher Kampfsportler, Stefan Kastl ist leidenschaftlicher Gitarrist. „Ohne euch hätte ich es nicht geschafft“, so Moser dankbar. Und er denkt schon an den nächsten Wettkampf … 

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