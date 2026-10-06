Zukunftsentscheidung! Kane kurz vor Unterschrift

Durchbruch in den Verhandlungen! Wie Sky Sport schreibt, steht Harry Kane unmittelbar davor, einen neuen Vertrag beim FC Bayern zu unterzeichnen. Bis 2029 soll der englische Starstürmer beim deutschen Topklub verlängern.
Laut des Berichts konnten Verein und Spieler eine grundsätzliche Einigung erzielen, ein konkreter Termin für die Vertragsunterzeichnung ist öffentlich allerdings noch nicht bekannt.
Seit 2023 geht Kane für den FC Bayern auf Torjagd und das mit Erfolg. Stolze 152 Treffer konnte der 33-Jährige in bislang 154 Spielen für den deutschen Rekordmeister erzielen, hinzu kamen 34 Assists.
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