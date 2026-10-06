Sieben Länder bewerben sich um Sommerspiele 2036

Indien, die bevölkerungsreichste Nation der Welt, versucht sich zum ersten Mal. Katar scheiterte schon mehrmals, war Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Auch die türkische Metropole Istanbul hat schon mehrere vergebliche Anläufe auf Olympia unternommen. Ungarn mit der Hauptstadt Budapest bekundet ebenfalls schon länger Interesse an Sommerspielen, seit der Abwahl des ehemaligen Ministerpräsidenten Viktor Orban war es jedoch ruhiger um die Bemühungen geworden. Auch Madrid galt zuletzt als möglicher Bewerber, taucht aber vorerst nicht in der IOC-Liste auf. Südkorea war mit Seoul 1988 bereits Veranstalter von Sommerspielen.