Neue Doku: „Katze“ klärt Gerüchte um Staffelstart

Daniela Katzenberger nimmt kein Blatt vor den Mund. In ihrer jüngsten Instagram-Story wehrt sich die Kult-Blondine gegen fiese Gerüchte um den Start ihrer neuen Dokusoap.
Daniela Katzenberger kommt zurück ins Fernsehen – konkret kehrt sie zurück zum Sender „Vox“, bei dem ihre Karriere ursprünglich startete. In ihrer neuen Dokusoap bekommen Fans Einblicke in das Leben und den Familienalltag der kultigen Blondine. Viele erwarteten gespannt den Start der Staffel, der am Freitag über die Bühne gehen sollte. Auf Instagram kündigte der Sender nun überraschend an, dass die Soap erst zwei Wochen später, also am 23. Oktober starten wird.
Hier verkündet „Vox“, dass die neue Katzenberger-Doku erst später startet:
Und damit nicht genug. Der Sender kündigt plötzlich nicht wie ursprünglich geplant acht, sondern nur sechs Folgen an. Das sorgt für Unmut bei den Fans und gibt Hatern eine Plattform für fiese Zeilen. Doch Daniela fährt rechtzeitig die Krallen aus: In ihrer jüngsten Story spricht die Blondine Klartext.
Auf Instagram macht Daniela eine klare Ansage an alle „Hater“:
Die Blondine ist nicht auf den Mund gefallen. Sie beginnt direkt mit „Hallo liebe Hater“ – damit richtet sie sich an jene, welche die Blondine ohnehin stets kritisieren. Sie wehrt sich gegen fiese Kommentare und schreibt, dass die Sendung nicht gekürzt wurde, „weil sie so scheisse ist“.
Darüber hinaus erklärt sie, dass die Sendung deswegen aufgeteilt wurde, weil die Weihnachtszeit dazwischen fällt. Einen Teil bekommen Fans schon ab Oktober, den anderen Teil im Frühjahr zu sehen.
Zum Schluss wendet sie sich noch an all diejenigen, welche die Sendung zwar nicht schauen, dennoch „alles wissen, was drin ist“. Das betrifft diejenigen, die kaum etwas über sie wissen, dennoch mit Hasskommentaren nicht sparen. Ironisch verabschiedet sie sich mit: „Hab euch auch lieb“.
„Katze“ fährt Krallen aus
Daniela Katzenberger ist Hasskommentare (leider) gewohnt. Immer wieder postet die sympathische Blondine Ausschnitte aus Kommentaren, die unterirdisch sind. Davon lässt sie sich aber nicht abschrecken, macht sich manchmal sogar einen Spaß daraus.
Hier postete Daniela Katzenberger ein Video, in dem sie im bauchfreien Outfit tanzt und Hater-Kommentare einblendet. Daneben spielt sie „Lasse redn“ von den „Ärzten“ und lacht allen Hatern ins Gesicht:
Immer wieder postet Daniela selbstbewusst Videos und Fotos, wendet sich aktiv gegen alle Hater und lässt sich den Spaß an ihrer Arbeit nicht nehmen. Die Kommentarfunktion auf ihrem Account hat sie bei vielen Beiträgen mittlerweile deaktiviert.
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