Neue Doku: „Katze“ klärt Gerüchte um Staffelstart

Daniela Katzenberger kommt zurück ins Fernsehen – konkret kehrt sie zurück zum Sender „Vox“, bei dem ihre Karriere ursprünglich startete. In ihrer neuen Dokusoap bekommen Fans Einblicke in das Leben und den Familienalltag der kultigen Blondine. Viele erwarteten gespannt den Start der Staffel, der am Freitag über die Bühne gehen sollte. Auf Instagram kündigte der Sender nun überraschend an, dass die Soap erst zwei Wochen später, also am 23. Oktober starten wird.



Hier verkündet „Vox“, dass die neue Katzenberger-Doku erst später startet: