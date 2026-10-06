Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hallo liebe Hater“

Neue Doku: „Katze“ klärt Gerüchte um Staffelstart

Society International
06.10.2026 13:26
In ihrer jüngsten Story spricht Daniela Katzenberger Klartext.
In ihrer jüngsten Story spricht Daniela Katzenberger Klartext.(Bild: Barbara Insinger / Action Press / picturedesk.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Daniela Katzenberger nimmt kein Blatt vor den Mund. In ihrer jüngsten Instagram-Story wehrt sich die Kult-Blondine gegen fiese Gerüchte um den Start ihrer neuen Dokusoap. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Daniela Katzenberger kommt zurück ins Fernsehen – konkret kehrt sie zurück zum Sender „Vox“, bei dem ihre Karriere ursprünglich startete. In ihrer neuen Dokusoap bekommen Fans Einblicke in das Leben und den Familienalltag der kultigen Blondine. Viele erwarteten gespannt den Start der Staffel, der am Freitag über die Bühne gehen sollte. Auf Instagram kündigte der Sender nun überraschend an, dass die Soap erst zwei Wochen später, also am 23. Oktober starten wird.

Hier verkündet „Vox“, dass die neue Katzenberger-Doku erst später startet

Und damit nicht genug. Der Sender kündigt plötzlich nicht wie ursprünglich geplant acht, sondern nur sechs Folgen an. Das sorgt für Unmut bei den Fans und gibt Hatern eine Plattform für fiese Zeilen. Doch Daniela fährt rechtzeitig die Krallen aus: In ihrer jüngsten Story spricht die Blondine Klartext. 

Auf Instagram macht Daniela eine klare Ansage an alle „Hater“:

In ihrer Instagram-Story klärt Daniela Katzenberger über den verspäteten Staffelstart auf.
In ihrer Instagram-Story klärt Daniela Katzenberger über den verspäteten Staffelstart auf.(Bild: https://www.instagram.com/danielakatzenberger)

Die Blondine ist nicht auf den Mund gefallen. Sie beginnt direkt mit „Hallo liebe Hater“ – damit richtet sie sich an jene, welche die Blondine ohnehin stets kritisieren. Sie wehrt sich gegen fiese Kommentare und schreibt, dass die Sendung nicht gekürzt wurde, „weil sie so scheisse ist“.

Darüber hinaus erklärt sie, dass die Sendung deswegen aufgeteilt wurde, weil die Weihnachtszeit dazwischen fällt. Einen Teil bekommen Fans schon ab Oktober, den anderen Teil im Frühjahr zu sehen.

Lesen Sie auch:
Am Donnerstag feierte Daniela Katzenberger ihren 40. Geburtstag  – und hatte zum Abschluss ihres ...
Sexy Überraschung!
Katzenberger feierte ihren 40er mit Oben-ohne-Foto
02.10.2026
„Hast zugenommen“
So frech kontert Daniela Katzenberger Bodyshaming
12.02.2026
Gut gelaunt am Boot
Daniela Katzenberger hat Bikini-Saison eröffnet
11.05.2026

Zum Schluss wendet sie sich noch an all diejenigen, welche die Sendung zwar nicht schauen, dennoch „alles wissen, was drin ist“. Das betrifft diejenigen, die kaum etwas über sie wissen, dennoch mit Hasskommentaren nicht sparen. Ironisch verabschiedet sie sich mit: „Hab euch auch lieb“. 

Die sympathische Blondine nimmt Hasskommentare mit Humor.
Die sympathische Blondine nimmt Hasskommentare mit Humor.(Bild: Viennareport)

„Katze“ fährt Krallen aus 
Daniela Katzenberger ist Hasskommentare (leider) gewohnt. Immer wieder postet die sympathische Blondine Ausschnitte aus Kommentaren, die unterirdisch sind. Davon lässt sie sich aber nicht abschrecken, macht sich manchmal sogar einen Spaß daraus. 

Hier postete Daniela Katzenberger ein Video, in dem sie im bauchfreien Outfit tanzt und Hater-Kommentare einblendet. Daneben spielt sie „Lasse redn“ von den „Ärzten“ und lacht allen Hatern ins Gesicht: 

Immer wieder postet Daniela selbstbewusst Videos und Fotos, wendet sich aktiv gegen alle Hater und lässt sich den Spaß an ihrer Arbeit nicht nehmen. Die Kommentarfunktion auf ihrem Account hat sie bei vielen Beiträgen mittlerweile deaktiviert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
06.10.2026 13:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
461.259 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
177.037 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
139.303 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5222 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1426 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1244 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Society International
„Hallo liebe Hater“
Neue Doku: „Katze“ klärt Gerüchte um Staffelstart
Streit um Sandwich
Jamie Oliver warf Liam Gallagher eiskalt raus!
Nachricht aus Spital
Claudia Effenberg: „Ich habe mich zurückgekämpft“
Verliebt in Paris!
Katie Holmes schwebt auf Wolke sieben!
Nicht ohne ihren Mann
Offen wie nie: Vanessa Mai gesteht Verlustängste
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf