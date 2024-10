Tolle neue Bücher für Ihre seelische Gesundheit

Es gibt Phasen im Leben, da läuft es einfach nicht rund. Der Krieg in der Ukraine und in Nahost, Inflation und Teuerungswelle ... es gibt derzeit viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Viele Menschen sind verzweifelt, traurig, unglücklich, würden sich am liebsten im Bett vergraben und niemanden an sich heranlassen. Da ist Hilfe gefragt: Wir präsentieren Ihnen hier Bücher, die der Seele guttun!