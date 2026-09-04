Diese neuen Fitnessratgeber machen Ihnen Beine!

Dranbleiben! – Südwest Verlag

Der perfekte Trainingsplan bringt wenig, wenn er nach drei Wochen wieder Geschichte ist. Fitnesscoach Mark Maslow setzt deshalb dort an, wo viele gute Vorsätze scheitern: beim Dranbleiben. Er zeigt, wie Training, Ernährung und Regeneration so in den Alltag integriert werden können, dass Fitness nicht zum zeitlich begrenzten Projekt wird. Dabei geht es um Gewohnheiten und Motivation ebenso wie um Krafttraining, Cardio und die richtige Ernährung. Auch Stress, Zeitmangel und andere typische Stolpersteine des Alltags werden berücksichtigt. Statt eiserner Disziplin rund um die Uhr steht ein System im Mittelpunkt, das langfristig funktionieren soll. Ein Ratgeber für alle, die nicht zum Hundertsten Mal neu anfangen, sondern diesmal einfach weitermachen wollen. HIER geht‘s zum Buch!