Diese neuen Fitnessratgeber machen Ihnen Beine!

Gute Vorsätze sind schnell gefasst, doch die Festplatte im Kopf schaltet bei starren Trainingsplänen und Kalorientabellen schnell auf Stur. Der Fitnessmarkt platzt aus allen Nähten, doch das beste Buch ist nicht das mit den schönsten Vorher-Nachher-Bildern – sondern das, das Sie nach Woche drei immer noch gern und oft aufschlagen.
Egal, ob Sie nach Verletzungspausen schonend zurück in Bewegung finden wollen, den nächsten Marathon anvisieren oder einfach die mentalen Blockaden auf der Couch überwinden müssen: Wir haben den Dschungel der Neuerscheinungen durchforstet und auch zwei Kochbücher für Sie gesichtet. Viel Spaß beim Training!
Strong & Powerful – Krafttraining für Frauen – riva Verlag
Schwere Gewichte sind längst keine reine Männersache – und Powerlifterin Lea Schreiner zeigt, warum gerade Frauen davon profitieren können. In ihrem Guide erklärt sie, wie sich Muskeln gezielt aufbauen, Knochen und Bindegewebe stärken und Training und Ernährung auf die eigenen Ziele abstimmen lassen. Dabei geht es um Muskelaufbau und Fettabbau ebenso wie um Kalorien, Makro und Mikronährstoffe sowie die Besonderheiten des weiblichen Körpers. Auch Themen wie Schwangerschaft und Sport finden Platz. Mehr als 50 Übungen an Maschinen und mit freien Gewichten sorgen dafür, dass es nicht bei grauer Theorie bleibt. Dazu gibt es verschiedene Trainingspläne für Anfängerinnen und Fortgeschrittene. Ein umfangreiches Praxisbuch für Frauen, die im Gym nicht nur irgendwie trainieren. HIER geht‘s zum Buch!
50 Workouts – Neurozentriertes Training – riva Verlag
Was haben Konzentration, Beweglichkeit, Reaktionsfähigkeit und verspannte Muskeln gemeinsam? Nach dem Ansatz von Luise Walther spielt bei all diesen Dingen das Nervensystem eine entscheidende Rolle. Ihre 50 Workouts setzen deshalb auf neurozentriertes Training und reichen von kurzen Übungen für zwischendurch bis zu Einheiten für Entspannung, Mobilität und sportliche Leistungsfähigkeit. Die Übungen sollen unter anderem Stress reduzieren, den Fokus fördern und Bewegungsabläufe verbessern. Gedacht sind sie sowohl für den Alltag als auch für sportliches Training. Ein ungewöhnlicher Ansatz für alle, die beim Training nicht nur Muskeln, sondern auch das Gehirn mit ins Boot holen wollen. HIER geht‘s zum Buch!
Energize your life! – ZS Verlag
Müde, gestresst, schlecht geschlafen – und am nächsten Morgen beginnt dasselbe Spiel von vorne. Sportwissenschaftler Ingo Froböse will diesen Kreislauf mit vier zentralen Stellschrauben durchbrechen: Ernährung, Bewegung, Entspannung und Schlaf. Er erklärt, wie diese Bereiche zusammenspielen und warum dauerhaft hohe Belastung Körper und Psyche Energie rauben kann. Ziel ist dabei nicht noch mehr Selbstoptimierung, sondern ein stabileres körperliches und psychisches Gleichgewicht. Praktische Anregungen sollen helfen, Veränderungen in den Alltag zu bringen. Ein Ratgeber für alle, deren persönlicher Akku verdächtig oft schon vor dem Nachmittag im roten Bereich blinkt. HIER geht‘s zum Buch!
Calisthenics für Dummies – Wiley VCH
Fitnessstudio voll, keine Geräte zu Hause? Für Calisthenics reicht im Wesentlichen der eigene Körper. Bodyweight Experte Mark Lauren und Joshua Clark erklären die Grundlagen und zeigen Übungen für sämtliche Muskelgruppen. Neben Kraft stehen auch Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination auf dem Programm. Zahlreiche Bilder helfen bei der richtigen Ausführung, während mehrwöchige Programme Struktur ins Training bringen. Auch Verletzungsprävention, Mobilität und das Zusammenstellen eigener Trainingseinheiten werden behandelt. Selbst Training in der Schwangerschaft, bei eingeschränkter Mobilität und mit Kindern bekommt eigene Kapitel. Ein umfangreicher Einstieg für alle, die stärker werden wollen, ohne dafür einen halben Maschinenpark zu benötigen. HIER geht‘s zum Buch!
Eine Frage der Phase – scholo Verlag
Trainieren Frauen tatsächlich am besten genauso wie Männer? Sport und Ernährungswissenschaftlerin Frances Elisa Weber sagt: nicht unbedingt. Sie zeigt, welchen Einfluss hormonelle Schwankungen im Laufe des Zyklus auf Energie, Muskulatur, Nährstoffbedarf und Verletzungsanfälligkeit haben können. Daraus leitet sie Möglichkeiten ab, Training, Ernährung und Regeneration an die unterschiedlichen Zyklusphasen anzupassen. Wissenschaftliche Erkenntnisse treffen dabei auf konkrete Empfehlungen für den sportlichen Alltag. Ein Ratgeber für Frauen, die ihren Zyklus nicht als lästigen Störfaktor, sondern als Teil ihrer Trainingsplanung verstehen wollen. HIER geht‘s zum Buch!
Dranbleiben! – Südwest Verlag
Der perfekte Trainingsplan bringt wenig, wenn er nach drei Wochen wieder Geschichte ist. Fitnesscoach Mark Maslow setzt deshalb dort an, wo viele gute Vorsätze scheitern: beim Dranbleiben. Er zeigt, wie Training, Ernährung und Regeneration so in den Alltag integriert werden können, dass Fitness nicht zum zeitlich begrenzten Projekt wird. Dabei geht es um Gewohnheiten und Motivation ebenso wie um Krafttraining, Cardio und die richtige Ernährung. Auch Stress, Zeitmangel und andere typische Stolpersteine des Alltags werden berücksichtigt. Statt eiserner Disziplin rund um die Uhr steht ein System im Mittelpunkt, das langfristig funktionieren soll. Ein Ratgeber für alle, die nicht zum Hundertsten Mal neu anfangen, sondern diesmal einfach weitermachen wollen. HIER geht‘s zum Buch!
Faszien Fitness – riva Verlag
Faszien sind weit mehr als bloßes Verpackungsmaterial für Muskeln – und genau dort setzt dieses Buch von Johanna Bayer und Faszienforscher Robert Schleip an. Es erklärt die Bedeutung des Bindegewebes für Beweglichkeit, Elastizität und körperliche Leistungsfähigkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Faszien gezielt trainieren und in Bewegung halten lassen. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden dabei mit praktischen Trainingsansätzen verbunden. Ein fundierter Einstieg für alle, die verstehen wollen, warum gutes Training nicht allein eine Frage starker Muskeln ist. HIER geht‘s zum Buch!
Starting Strength – riva Verlag
Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben und Co. sehen auf den ersten Blick simpel aus – bis man versucht, sie wirklich sauber auszuführen. Mark Rippetoe widmet sich deshalb ausführlich der Technik und Mechanik des Langhanteltrainings. Das Buch erklärt, wie grundlegende Kraftübungen funktionieren und wie sich Kraft systematisch aufbauen lässt. Dabei geht es weniger um ständig neue Fitnessübungen als um die möglichst präzise Beherrschung einiger zentraler Bewegungen. Rippetoe bringt dafür jahrzehntelange Erfahrung als Trainer und ehemaliger Powerlifter mit. Ein Klassiker für alle, die verstehen wollen, was beim Training wirklich passiert. HIER geht‘s zum Buch!
Mehr Tipps finden Sie unter krone.at/fitness!
Das große Laufbuch – Südwest Verlag
Vom ersten vorsichtigen Kilometer bis zum Ultralauf: Herbert Steffny packt in seinen Laufklassiker praktisch alles, was Läufer wissen müssen. Der frühere Marathonprofi erklärt Ausrüstung und Training ebenso wie Motivation, Ernährung und den Umgang mit typischen Beschwerden. Trainingspläne gibt es für unterschiedliche Leistungsstufen und Distanzen von zehn Kilometern bis 100 Kilometer. Die aktuelle Ausgabe wurde erweitert und bringt unter anderem Trailrunning sowie Steffnys Marathon Empfehlungen neu ins Spiel. Dabei richtet sich das Buch ausdrücklich nicht nur an ambitionierte Wettkampfläufer, sondern auch an Anfänger. Viel Praxiswissen also für alle, die nicht einfach loslaufen, sondern möglichst lange und sinnvoll dranbleiben wollen. HIER geht‘s zum Buch!
Peak Performance für Frauen – Narayana Verlag
„Frauen sind keine kleinen Männer“ – mit diesem Grundsatz räumt Sportphysiologin Stacy T. Sims mit Trainings und Ernährungsempfehlungen auf, die den weiblichen Körper schlicht wie eine kleinere Version des männlichen behandeln. Im Mittelpunkt stehen der Menstruationszyklus und die Frage, wie Hormonschwankungen Leistung, Regeneration und Ernährung beeinflussen können. Sims erklärt, wie Frauen Training, Flüssigkeitszufuhr und Essen besser auf ihre Physiologie abstimmen können. Dazu kommen Übungen für Rumpfstabilität, Muskelaufbau und Beweglichkeit sowie Ernährungstipps und Rezepte. Auch Schwangerschaft und Wechseljahre werden berücksichtigt. Das Buch richtet sich nicht nur an Leistungssportlerinnen. HIER geht‘s zum Buch!
30 Workouts in der Box – Bodyweight-Training ohne Geräte – riva Verlag
Keine Hanteln, keine Maschinen, keine Ausrede: Bei diesen 30 Workouts dient vor allem der eigene Körper als Trainingsgerät. Die Programme von Marcel Doll dauern zwischen rund zehn und 35 Minuten und sind in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Damit können sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene Kraft und Ausdauer trainieren. Auf den Karten stehen Übungsabfolge, Dauer und Schwierigkeitsgrad, ein Begleitheft liefert zusätzliche Erklärungen. Über QR-Codes lassen sich außerdem Videos zu den Übungen abrufen. Praktisch ist vor allem das Format: Die Trainingsbox lässt sich leichter mitnehmen als ein halbes Fitnessstudio. HIER geht‘s zum Buch!
Green Power – ZS Verlag
Muskeln aufbauen und gleichzeitig vegan leben – Paul Unterleitner will zeigen, dass sich beides problemlos verbinden lässt. Der Natural Bodybuilder setzt dabei auf eine proteinreiche pflanzliche Ernährung, die zum jeweiligen Training passen soll. Rund 60 Rezepte liefern Ideen vom Frühstück über Mahlzeiten vor dem Workout bis zum proteinreichen Abendessen. Dabei stehen nicht nur Proteine, sondern auch die richtige Versorgung mit anderen Makro und Mikronährstoffen im Mittelpunkt. Zusätzlich erklärt Unterleitner, welche Nährstoffe der Körper wann benötigt und räumt mit verbreiteten Ernährungsmythen rund um Zucker und Fett auf. Praktische Tipps sollen dabei helfen, die vegane Ernährung ausgewogen und zugleich sporttauglich zu gestalten. HIER geht‘s zum Buch!
Das einfachste High Protein Kochbuch aller Zeiten – TRIAS Verlag
Proteinreich und vegan kochen, ohne dafür eine halbe Einkaufsliste und den gesamten Abend zu opfern: Genau das verspricht Leandra Heller. Die 50 Rezepte kommen mit höchstens sechs Zutaten aus, jedes Hauptgericht liefert mindestens 30 Gramm pflanzliches Eiweiß. Proteinpulver und Fleischersatzprodukte sind dafür nicht zwingend nötig. Stattdessen spielen unter anderem Hülsenfrüchte, Tofu, Tempeh, Nüsse und Vollkornprodukte die Hauptrollen. Zusätzlich erklärt Heller, wie pflanzliche Proteinquellen sinnvoll kombiniert werden können. Kurz gesagt: Muskelküche für Menschen, die lieber essen als Lebensmittelchemie studieren wollen. HIER geht‘s zum Buch!
Der Vitamin und Nährstoffkompass – C. Bertelsmann
Vitamin D, Magnesium, Omega 3, Kreatin und Co.: Nahrungsergänzungsmittel versprechen viel, doch welche davon bringen tatsächlich etwas? Bestsellerautor Bas Kast hat dafür zahlreiche wissenschaftliche Studien ausgewertet und nimmt Supplements von Astaxanthin bis Taurin unter die Lupe. Er untersucht, welche Mittel für wen sinnvoll sein können, wann sie eingenommen werden sollten und wo die versprochene Wirkung ausbleibt. Dabei geht es unter anderem um Schlaf, Gehirn, Muskelaufbau, Anti Aging, Schwangerschaft und Wechseljahre. Kast verbindet den aktuellen Forschungsstand mit eigenen Erfahrungen und konkreten Empfehlungen. HIER geht‘s zum Buch!
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