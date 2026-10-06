Helmut Marko war „kalt, rücksichtslos und illoyal“

Zwar ist seine Autobiografie „Drive“ noch nicht auf dem Markt, der „Times“ stellte Christian Horner im Rahmen eines Interviews jedoch bereits eine Ausgabe zur Verfügung. Erste Erkenntnis: Das Buch ist auch eine Abrechnung mit langjährigen Weggefährten des Briten ...
So werde Red Bull Racings langjähriger Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko laut der Zeitung etwa als schroff, unberechenbar, kalt, unzuverlässig, rücksichtslos und im Kern illoyal“ beschrieben, der Grazer sei ein Strippenzieher ohne Empathie, außerdem habe er mit der „polarisierenden Bevorzugung einzelner Fahrer habe dem Team geschadet“.
„Gefühl, ständig Scheiße aufwischen zu müssen“
Im Interview fügte Horner hinzu: „So wäre ich mit den Dingen nicht umgegangen. Ich hatte das Gefühl, dass ich ständig die Scheiße aufwischen musste.“
Auch über Jos Verstappen, dem Vater von Max, verlor der ehemalige Teamchef der Bullen das ein oder andere nicht ganz so nette Wort. Der Niederländer sei ein ungeduldiger Unruhestifter gewesen, über den auch Marko einst gemeint haben soll: „Der Vater ist ein Albtraum. Den brauchen wir nicht.“
Eine überraschende Behauptung, waren es doch die Verstappens und Marko, die sich gemeinsam gegen Ende dessen Amtszeit gegen Horner stellten. Der schlussendlichen Entlassung waren schwere Anschuldigungen gegen den Teamchef vorausgegangen. Horner soll eine Mitarbeiterin sexuell belästigt und ihr anzügliche Nachrichten geschickt haben. Ob auch dieses Thema seinen Platz in der Biografie finden wird, wird sich zeigen ...
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