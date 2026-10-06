Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Horner rechnet ab:

Helmut Marko war „kalt, rücksichtslos und illoyal“

Formel 1
06.10.2026 14:01
Christian Horner (l.) rechnet mit Helmut Marko (r.) ab.
Christian Horner (l.) rechnet mit Helmut Marko (r.) ab.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwar ist seine Autobiografie „Drive“ noch nicht auf dem Markt, der „Times“ stellte Christian Horner im Rahmen eines Interviews jedoch bereits eine Ausgabe zur Verfügung. Erste Erkenntnis: Das Buch ist auch eine Abrechnung mit langjährigen Weggefährten des Briten ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

So werde Red Bull Racings langjähriger Motorsport-Berater Dr. Helmut Marko laut der Zeitung etwa als schroff, unberechenbar, kalt, unzuverlässig, rücksichtslos und im Kern illoyal“ beschrieben, der Grazer sei ein Strippenzieher ohne Empathie, außerdem habe er mit der „polarisierenden Bevorzugung einzelner Fahrer habe dem Team geschadet“.

„Gefühl, ständig Scheiße aufwischen zu müssen“
Im Interview fügte Horner hinzu: „So wäre ich mit den Dingen nicht umgegangen. Ich hatte das Gefühl, dass ich ständig die Scheiße aufwischen musste.“ 

Lesen Sie auch:
Oliver Bearman wurde von einer Riesenspinne aus seinem Hotelzimmer vertrieben. Dabei handelte es ...
Um zwei Uhr morgens
Riesenspinne schlägt Formel-1-Pilot in die Flucht
05.10.2026
Sport Tv Logo
Scharfe Kritik
„Formel 1 verwandelte sich in eine Formel Farce“
05.10.2026

Auch über Jos Verstappen, dem Vater von Max, verlor der ehemalige Teamchef der Bullen das ein oder andere nicht ganz so nette Wort. Der Niederländer sei ein ungeduldiger Unruhestifter gewesen, über den auch Marko einst gemeint haben soll: „Der Vater ist ein Albtraum. Den brauchen wir nicht.“

Jos (l.) und Max (r.) Verstappen
Jos (l.) und Max (r.) Verstappen(Bild: AFP/JONAS ROOSENS)

Eine überraschende Behauptung, waren es doch die Verstappens und Marko, die sich gemeinsam gegen Ende dessen Amtszeit gegen Horner stellten. Der schlussendlichen Entlassung waren schwere Anschuldigungen gegen den Teamchef vorausgegangen. Horner soll eine Mitarbeiterin sexuell belästigt und ihr anzügliche Nachrichten geschickt haben. Ob auch dieses Thema seinen Platz in der Biografie finden wird, wird sich zeigen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
06.10.2026 14:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
461.259 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
177.037 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
139.303 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
5222 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1426 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1244 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf