Helmut Marko war „kalt, rücksichtslos und illoyal“

Eine überraschende Behauptung, waren es doch die Verstappens und Marko, die sich gemeinsam gegen Ende dessen Amtszeit gegen Horner stellten. Der schlussendlichen Entlassung waren schwere Anschuldigungen gegen den Teamchef vorausgegangen. Horner soll eine Mitarbeiterin sexuell belästigt und ihr anzügliche Nachrichten geschickt haben. Ob auch dieses Thema seinen Platz in der Biografie finden wird, wird sich zeigen ...