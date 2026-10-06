Ab 10.10 Uhr LIVE: Kraus spielt gegen Bartunkova

Sinja Kraus hat erstmals in ihrer Karriere das Achtelfinale eines WTA-1000-Tennisturniers erreicht. Die 24-jährige Wienerin besiegte am Sonntag in Peking die um zwei Jahre ältere Ukrainerin Dajana Jastremska nach 1:33 Stunden mit 6:1,6:4. Damit wird Kraus wieder in die Top 80 der Welt einziehen, Platz 80 war ihr bisher bestes Ranking. Die nächste Gegnerin ist die Tschechin Nikola Bartunkova, die sich völlig überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus 6:4,6:3 durchsetzte.