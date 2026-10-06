Ab 10.10 Uhr LIVE: Kraus spielt gegen Bartunkova

Achtelfinale beim WTA-1000-Turnier in Peking! Sinja Kraus spielt gegen die tschechische Nummer 34 der Welt Nikola Bartunkova. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Sinja Kraus hat erstmals in ihrer Karriere das Achtelfinale eines WTA-1000-Tennisturniers erreicht. Die 24-jährige Wienerin besiegte am Sonntag in Peking die um zwei Jahre ältere Ukrainerin Dajana Jastremska nach 1:33 Stunden mit 6:1,6:4. Damit wird Kraus wieder in die Top 80 der Welt einziehen, Platz 80 war ihr bisher bestes Ranking. Die nächste Gegnerin ist die Tschechin Nikola Bartunkova, die sich völlig überraschend gegen Aryna Sabalenka aus Belarus 6:4,6:3 durchsetzte.
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