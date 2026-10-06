Eklat in ÖFB-Gruppe? Jetzt schreitet die UEFA ein

Statt in Dublin wurde die Partie auf neutralem Boden in Serbien ausgetragen, Fans waren nicht zugelassen. Die irischen Spieler verzichteten auf Händeschütteln oder Abklatschen und senkten bei der Nationalhymne Israels den Kopf. Das Hinspiel im ungarischen Debrecen hatte Irland mit 3:0 gewonnen. Beide Teams sind noch Gegner von Gruppenleader Österreich. Am 14. November gastiert Irland in Linz, drei Tage später trifft Rot-Weiß-Rot zum Abschluss in Debrecen auf Israel.