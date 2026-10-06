Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlimme Vorwürfe

Eklat in ÖFB-Gruppe? Jetzt schreitet die UEFA ein

Fußball International
06.10.2026 14:27
Zur Halbzeitpaus kam es offenbar zu wilden Szenen.
Zur Halbzeitpaus kam es offenbar zu wilden Szenen.(Bild: AP/Darko Vojinovic)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Nations-League-Partie zwischen Irland und Israel in der Österreich-Gruppe B3 hat ein Nachspiel: Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat wegen eines möglichen Fehlverhaltens einen Ethik- und Disziplinarinspektor eingesetzt!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Dieser soll mögliche Vorkommnisse untersuchen, nachdem offizielle Berichte einen Vorfall im oder um den Spielertunnel in der Halbzeitpause gemeldet hatten, wie die UEFA bestätigte.

Am Rande der hitzigen Begegnung am vergangenen Sonntag im serbischen Backa Topola soll ein israelischer Spieler einen irischen Offiziellen angespuckt haben. „Ich werde das nicht kommentieren, das ist vermutlich etwas, das sich die Disziplinarkommission anschauen wird“, hatte Irlands isländischer Nationaltrainer Heimir Hallgrimsson auf der Pressekonferenz nach dem Spiel erklärt.

Lesen Sie auch:
Irlands Teamchef Heimir Hallgrimsson
Skandal mit Ansage
Spuck-Eklat: „Werde das nicht kommentieren“
05.10.2026
Israel gegen Irland
Eklat in ÖFB-Gruppe: Rudelbildung, Proteste & Co.
04.10.2026
Israel-Wut über Irland
Eklat in ÖFB-Gruppe: Hat „trostlose Farce“ Folgen?
28.09.2026
Fehlt gegen Israel
Eklat in ÖFB-Gruppe! Torhüter boykottiert Match
27.09.2026

Politische Brisanz
Die Partie (1:1) zwischen den beiden Nationalmannschaften war politisch brisant, weil es in Irland große Unterstützung für Palästina gibt und Israel wegen des Gaza-Krieges massiv kritisiert wird. Die irischen Spieler waren aus der Heimat dazu aufgefordert worden, die Länderspiele zu boykottieren.

Statt in Dublin wurde die Partie auf neutralem Boden in Serbien ausgetragen, Fans waren nicht zugelassen. Die irischen Spieler verzichteten auf Händeschütteln oder Abklatschen und senkten bei der Nationalhymne Israels den Kopf. Das Hinspiel im ungarischen Debrecen hatte Irland mit 3:0 gewonnen. Beide Teams sind noch Gegner von Gruppenleader Österreich. Am 14. November gastiert Irland in Linz, drei Tage später trifft Rot-Weiß-Rot zum Abschluss in Debrecen auf Israel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
06.10.2026 14:27
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Irland
ÖFBUEFA
Eklat
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
461.611 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
178.698 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
140.278 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
4268 mal kommentiert
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1427 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Wirrer SPÖ-Krisenplan lähmt Republik monatelang
1256 mal kommentiert
Bilder sagen mehr als 1000 Worte: ratlose Gesichter nach dem SPÖ-Krisengipfel.
Mehr Fußball International
Schlimme Vorwürfe
Eklat in ÖFB-Gruppe? Jetzt schreitet die UEFA ein
Gründe für Wechsel
Königstransfer Alaba: „Ich kann es kaum erwarten!“
Noch immer ohne Punkt
„Ein Albtraum!“ Jetzt droht der bittere Abstieg
Gefährlich unterwegs
England-Keeper nach Verfolgungsjagd vor Gericht
Gelb-Rot-Fußball-Talk
Der beste Legionär aller Zeiten – mit Franz Hasil!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf