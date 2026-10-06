Wiener Polizist nach Magenschlägen vor Gericht

„Wir sind die Polizei. Wir dürfen alles“

Der Wiener musste all seine Taschen leeren. „Ich hab‘ mehrmals nachgefragt, ob sie das dürfen. Es hieß nur: Ja ja, wir sind die Polizei. Wir dürfen alles.“ Und dann hegten die Beamten einen folgenschweren Verdacht. Der Zeuge soll eine Drogenkugel im Mund haben und sei dabei gewesen sie zu schlucken. Die Reaktion eines Polizisten: mehrere Faustschläge in den Bauch.