Der beste Legionär aller Zeiten – mit Franz Hasil!

In Folge 78 von „Gelb-Rot – der UNICOPE Fußball-Talk“ dürfen wir einen ganz besonderen Gast begrüßen: Franz Hasil. Der mittlerweile 82-Jährige blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück – mit Rapid Wien, Schalke 04 und vor allem Feyenoord Rotterdam. Mit Rapid wurde Hasil dreimal österreichischer Meister, in Rotterdam folgte 1970 der ganz große Triumph im Europapokal der Landesmeister. Gemeinsam mit Ernst Happel schrieb Feyenoord damals europäische Fußballgeschichte.