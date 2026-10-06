Finale ab 13 Uhr LIVE: Baut Djokovic Rekord aus?

Tennis-Hit in Peking: Serbiens Superstar Novak Djokovic trifft im Finale auf den Australier Alex de Minaur. Um 13 Uhr geht’s los, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Djokovic fehlt nur noch ein Sieg auf seinen ersten Titel in diesem Jahr. Gewinnt er heute, holt der 39-Jährige auch im 21. Jahr in Folge einen ATP-Titel und baut damit seinen eigenen Rekord aus.
Und Djokovic geht gegen De Minaur auf seinen insgesamt 102. Titel los, den ersten seit Athen 2025. In Peking scheint er (immer noch) unschlagbar, wenn er dort spielt. Folgt heute sein 34. Sieg im 34. Match?
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