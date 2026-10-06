Siemens kauft ehemaliges RHI-Areal in Trieben

Über den Kauf hatte es bereits seit Monaten Gerüchte gegeben, nun ist die Übernahme laut Siemens rechtsgültig. Man kaufe das Areal der ehemaligen RHI-Werke, gab man am Dienstag in einer Aussenung bekannt. Über den Kaufpreis wurde mit der Zöchling Unternehmensgruppe Stillschweigen vereinbart, aber es ist davon auszugehen, dass sich die Summe im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich bewegt.