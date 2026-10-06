Siemens kauft ehemaliges RHI-Areal in Trieben

Siemens Mobility wird am ehemaligen Gelände der RHI-Magnesitwerke im obersteirischen Trieben ein Rail Service Center für die Wartung von Schienenfahrzeugen errichten. Vorerst entstehen rund 20 neue Jobs – weit mehr sind möglich.
Über den Kauf hatte es bereits seit Monaten Gerüchte gegeben, nun ist die Übernahme laut Siemens rechtsgültig. Man kaufe das Areal der ehemaligen RHI-Werke, gab man am Dienstag in einer Aussenung bekannt. Über den Kaufpreis wurde mit der Zöchling Unternehmensgruppe Stillschweigen vereinbart, aber es ist davon auszugehen, dass sich die Summe im unteren einstelligen Millionen-Euro-Bereich bewegt.
Die zentrale Lage von Trieben ermögliche es Bahnbetreibern, ihre Züge einfach, zeit- und kostensparend, wenn nötig auch nur für eine kurze Dauer, für Arbeiten in das Service Center zu fahren. Der Fahrgastbetrieb könne danach wieder rasch aufgenommen werden, so Siemens.
Zunächst werde eine Leichtbauhalle für Triebfahrzeuge errichtet. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen, die Fertigstellung und Inbetriebnahme soll zu Beginn des Jahres 2027 erfolgen, abhängig von den Witterungsbedingungen und deren Einfluss auf den Baufortschritt. Zunächst dürften um die 10 bis 20 neue Jobs entstehen, doch das Potenzial für deutlich mehr Arbeitsplätze ist bei starker Nachfrage vorhanden, hieß es aus dem Umfeld von Siemens.
Dritter Standort in der Steiermark
Mit Trieben entsteht die bereits dritte Betriebsstätte von Siemens Mobility in der Steiermark: Am Standort in Graz mit seinem hohen Exportanteil von mehr als 90 Prozent arbeiten etwa 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zusätzlich wurden erst vor wenigen Monaten rund 40 Millionen Euro in einen Fertigungs-, Service- und Logistikhub in Fürstenfeld investiert. Dort arbeiten rund 150 Beschäftigte.
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