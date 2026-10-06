Angreiferin stach in Istanbuler Schule um sich

Eines der Opfer wurde operiert. Zu dessen genauen gesundheitlichen Zustand könne er sich zunächst nicht äußern, so Gül. Der türkische Gesundheitsminister Kemal Memisoglu hatte zuvor von einem kritischen Zustand eines Opfers gesprochen. Fünf Schüler seien laut Gül leicht verletzt worden und sollten noch am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen werden. Bei zwei weiteren bestehe keine Lebensgefahr, sie seien aber noch in Behandlung.