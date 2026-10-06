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Wann greifen Sie lieber zu Eigenmarken?

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06.10.2026 14:00
Ob Butter, Käse, Schokolade oder Klopapier – in den Supermarktregalen finden sich neben den ...
Ob Butter, Käse, Schokolade oder Klopapier – in den Supermarktregalen finden sich neben den bekannten Herstellen eine Vielzahl von günstigeren Eigenmarken.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Wenn jemand beim Lebensmitteleinkauf sparen möchte, lohnt sich der Griff zu Eigenmarken. Diese sind im Schnitt um 41,2 Prozent günstiger als die bekannten Konkurrenzprodukte, wie der große „Krone“-Preisvergleich ergab. Wie stehen Sie zu den preiswerten Produkten im Gegensatz zu denen der bekannten Hersteller? Teilen Sie Ihre Meinung mit der „Krone“-Community!

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Derzeit werden rund 40 Prozent des Lebensmittelumsatzes im Supermarkt durch Eigenmarken generiert. Dabei setzen Händler mittlerweile nicht nur auf ein Pferd, so finden sich in den heimischen Geschäften unter anderem Clever, Billa Immer gut, oder Billa Bio, S-Budget, DeSpar, Spar Natur*Pur, Choceur, Finest Bakery oder auch Milbona oder Freeway.

Die günstigen Eigenmarken-Produkte werden häufig von bekannten Herstellern mitproduziert. Je nach Produkt unterscheiden sie sich mehr oder weniger vom Original. Ein Blick auf die Zutatenliste zeigt die Ähnlichkeiten.

Ihre Meinung zählt!
Bevorzugen Sie prinzipiell eher das Original oder den günstigeren Nachbau? Bei welchem Produkt kann die Eigenmarke nicht mithalten? Bei welchen überzeugt Sie die günstigere Alternative hinsichtlich der Qualität mindestens genauso?

Wir freuen uns auf Ihre Ansichten und Vorschläge in den Kommentaren!

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