Wann greifen Sie lieber zu Eigenmarken?

Wenn jemand beim Lebensmitteleinkauf sparen möchte, lohnt sich der Griff zu Eigenmarken. Diese sind im Schnitt um 41,2 Prozent günstiger als die bekannten Konkurrenzprodukte, wie der große „Krone“-Preisvergleich ergab. Wie stehen Sie zu den preiswerten Produkten im Gegensatz zu denen der bekannten Hersteller? Teilen Sie Ihre Meinung mit der „Krone“-Community!