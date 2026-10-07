E-Scooter war auffrisiert: Tempo bis zu 74 km/h!

Fast 50 km/h zu schnell!

Ein Rollentest ließ die Beamten staunen: Der Scooter konnte eine Geschwindigkeit von 74 km/h erreichen! Erlaubt sind für solche Fahrzeuge maximal 25 km/h und höchstens 600 Watt. Verboten ist es zudem, eine zweite Person am Scooter mitzunehmen. Wer einen E-Scooter lenkt und dabei ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, verstößt ebenfalls gegen ein Gesetz.