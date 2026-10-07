„Kaufkraft ist nicht mehr so, wie sie mal war“

Von 26. September bis 6. Oktober stand St. Veit an der Glan ganz im Zeichen von Brauchtum und Geselligkeit. Der St. Veiter Wiesenmarkt zog als ältestes Volksfest in Kärnten auch heuer wieder zahlreiche Besucher an.

„Genaue Zahlen zu den Besuchern und dem Umsatz gibt es in naher Zukunft, aber im Austausch mit den Betreibern und Ausstellern habe ich schon das Gefühl, dass alle wirtschaftlich gut ausgestiegen sind“, sagt Marktreferentin Silvia Radaelli. Besonders gespannt blickt man von Seiten der Marktleitung auch auf jene Besucher, die über die Koralmbahn den Weg zum Wiesenmarkt gefunden haben.