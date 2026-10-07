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Musikverein Kärnten

Klangrausch ohne Kater, aber dafür mit Stargeiger

Kärnten
07.10.2026 16:00
Gleichermaßen feinnervig wie virtuos: Violinist Benjamin Schmid.
Gleichermaßen feinnervig wie virtuos: Violinist Benjamin Schmid.(Bild: Sandro Kumric)
Porträt von Irina Lino
Von Irina Lino

Der Kärntner Musikverein startet in die Herbstsaison und lässt es zum morgigen Auftakt so richtig krachen, wenn Stargeiger Benjamin Schmid und die Beethoven Philharmonie spätromantisch bis neu gefasst aufgeigen.

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Richard Wagner, Richard Strauss, Jean Sibelius – dazu der virtuose Benjamin Schmid, Sopranistin Marysol Schalit und die Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner: Gespitztes Ohr, was willst du mehr? Die vier letzten Strauss-Lieder, von Richard Dünser neu bearbeitete, und in dieser Fassung zum Auftakt am 8. Oktober, (19.30 Uhr) im Klagenfurter Konzerthaus zur Uraufführung gebracht. 

Abwechslungsreiches Programm
Doch nicht nur beim Eröffnungskonzert hat Musikvereins- und Jeunesse-Chef Ernest Hoetzl gute Arbeit geleistet. Ein Blick auf das Programm der kommenden Wochen offenbart viel Abwechslung und Spannung auf dem Hörweg, der schon am Freitag (9. Oktober, 18 Uhr) für das Wandelkonzert mit dem Duo Klangtreff in die Maria Saaler Probstei/Schatzkammer führt. Hier starten Cellistin Marlene Förstel und Akkordeonist Michael Schwarzenbacher einen Dialog kontrastierenden Klangwelten, der u. a. Mit Kreisler, Strawinsky, Piazzolla und einer Uraufführung von Philipp Tröstl besetzt ist.

Mozart über alles
Für kleine Tüftler mit großen Träumen öffnet am 17. Oktober (15 Uhr) Esther Planton ihr Klangtheater im Konzerthaus, wo auch der humanoide Roboter Pepper nach Konzept und Regiepfeife von Susanne Preissl tanzt. Der November offenbart u. a. „Mozart über alles“ mit dem Symphony Orchestra of Megaron Thessaloniki (6.), oder das Kazakh Philharmonic Chamber Orchestra (24.). Das ausführliche Programm findet man auf einen Klick: musikverein-kaernten.at

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