Klangrausch ohne Kater, aber dafür mit Stargeiger

Abwechslungsreiches Programm

Doch nicht nur beim Eröffnungskonzert hat Musikvereins- und Jeunesse-Chef Ernest Hoetzl gute Arbeit geleistet. Ein Blick auf das Programm der kommenden Wochen offenbart viel Abwechslung und Spannung auf dem Hörweg, der schon am Freitag (9. Oktober, 18 Uhr) für das Wandelkonzert mit dem Duo Klangtreff in die Maria Saaler Probstei/Schatzkammer führt. Hier starten Cellistin Marlene Förstel und Akkordeonist Michael Schwarzenbacher einen Dialog kontrastierenden Klangwelten, der u. a. Mit Kreisler, Strawinsky, Piazzolla und einer Uraufführung von Philipp Tröstl besetzt ist.