So schaut die neue Lkw-Maut im Burgenland aus

Ab wann ist die neue Maut zu bezahlen?

Der Gesetzesentwurf geht am Freitag in die vierwöchige Begutachtung und soll nach einer etwaigen Überarbeitung im Oktober im Landtag beschlossen werden. Die operative Abwicklung übernimmt die Bau und Betrieb Burgenland. Der Start für die neue Maut ist für 1. Jänner 2027 vorgesehen.

Wie fallen die Reaktionen aus?

Die Wirtschaftskammer Burgenland sieht die Lkw-Maut kritisch, warnt vor den Folgen für die Wirtschaft und die Bevölkerung und appelliert, die Entscheidung „nochmals sorgfältig zu überdenken“. Befürchtet wird zudem, dass die Konsumenten zusätzlich belastet werden. Gegen die Maut ist auch die FPÖ: „Rot-Grün kassiert bei Betrieben – die Rechnung landet bei den Burgenländern“, meint Klubchef Christian Ries. Begrüßt werden die Pläne hingegen von der Mobilitätsorganisation VCÖ.