Lkw-Maut: Wirtschaft macht gegen Pläne mobil

Für Roman Eder, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Burgenland „wäre die Maut eine Katastrophe für die Menschen in unserem Land und für den Wirtschaftsstandort“. Der Großteil der Güter des täglichen Bedarfs werde im regionalen Zustellverkehr auf Landesstraßen transportiert, da es hier keine Alternative zum Lkw gebe. Im Transportgewerbe wären 450 Betrieben mit 2700 Beschäftigte davon betroffen. Durch die Landesmaut komme es künftig zu höheren Transportpreisen, die auf die Waren aufgeschlagen werden müssten. „Zu spüren bekommt das vor allem der Konsument mit höheren Preisen“, erläutert Eder.