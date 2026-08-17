Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Burgenland

Lkw-Maut: Wirtschaft macht gegen Pläne mobil

Burgenland
17.08.2026 19:00
Der Schwerverkehr soll künftig im Burgenland auch auf Landesstraßen zur Kasse gebeten werden.
Der Schwerverkehr soll künftig im Burgenland auch auf Landesstraßen zur Kasse gebeten werden.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Ab 2027 soll im Burgenland der Schwerverkehr eine Benützungsgebühr für drei Landesstraßen zahlen. Die Kritik von den Frächtern reißt nicht ab. Höhere Transportpreise würden letztlich die Produkte für die Konsumenten verteuern, laut einer der Hauptvorwürfe. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die in der Vorwoche vom Land präsentierten Mautpläne, die „Krone“ berichtete, sorgen für großen Unmut und Unruhe in der heimischen Transportwirtschaft. Kritik kommt von innerhalb und außerhalb des Landes.

Für Roman Eder, Obmann der Fachgruppe Güterbeförderung in der Wirtschaftskammer Burgenland „wäre die Maut eine Katastrophe für die Menschen in unserem Land und für den Wirtschaftsstandort“. Der Großteil der Güter des täglichen Bedarfs werde im regionalen Zustellverkehr auf Landesstraßen transportiert, da es hier keine Alternative zum Lkw gebe. Im Transportgewerbe wären 450 Betrieben mit 2700 Beschäftigte davon betroffen. Durch die Landesmaut komme es künftig zu höheren Transportpreisen, die auf die Waren aufgeschlagen werden müssten. „Zu spüren bekommt das vor allem der Konsument mit höheren Preisen“, erläutert Eder.

Fachgruppen-Obmann Roman Eder (links) und Geschäftsführer Bernhard Dillhof üben heftige Kritik ...
Fachgruppen-Obmann Roman Eder (links) und Geschäftsführer Bernhard Dillhof üben heftige Kritik an den Mautplänen.(Bild: WKB)

Erschüttert vom Vorgehen des Landes zeigt sich auch Bernhard Dillhof, Geschäftsführer der Fachgruppe: „Die betroffenen Wirtschaftskreise wurden in keinster Weise eingebunden.“ Erst einen Tag vor Begutachtungsbeginn wäre die fertige Gesetzesvorlage präsentiert worden. Dillhof verweist zudem auf eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien, wonach ländliche Regionen durch eine Maut auf Landesstraßen massiv geschwächt würden. Die Wirtschaftskammer Burgenland appelliert erneut an die Verantwortlichen, die Pläne nochmals zu überdenken.

Kritik auch aus Niederösterreich
Unterstützung gibt es von den Kollegen aus Niederösterreich: Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker sieht höhere Kosten für regionale Betriebe und die Nahversorgung. Die geplante Abgabe treffe auch niederösterreichische Betriebe, „die täglich die Versorgung sichern, Arbeitsplätze schaffen und Wertschöpfung in den Regionen halten“, betonte er.

Lesen Sie auch:
Die Landesregierung will „Mautflüchtlinge“ zur Kasse bitten (Symbolfoto).
Auf Landesstraßen
So schaut die neue Lkw-Maut im Burgenland aus
13.08.2026
Heftige Kritik
Lkw-Maut: Wirtschaft warnt vor höheren Kosten
30.03.2026
„Sparen reicht nicht“
Doskozil will Lkw-Maut für Bundes- und Landstraßen
14.08.2025

„Maut-Fleckerlteppich“ befürchtet
Der Zentralverband Spedition & Logistik (ZV) warnte am Montag vor einem „Maut-Fleckerlteppich“ und den Folgen für den Wirtschaftsstandort. Transport- und Logistikunternehmen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zusätzlich zu belasten, sei „ein Affront und standortpolitisch das völlig falsche Signal“, erläuterte ZV-Präsident Alexander Friesz. Versorgung und Produktion würde verteuert.

Landes-SPÖ verteidigt Mautpläne
„Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und der Kostenwahrheit, dass jener Schwerverkehr, der Straßen und Brücken überproportional beansprucht, auch einen fairen Beitrag zu deren Erhaltung leistet“, kontert SPÖ-Klubchef Roland Fürst. Die Warnungen vor steigenden Endverbraucherpreisen würde jeder rechnerischen Grundlage entbehren. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
17.08.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
23° / 28°
Symbol leichter Regen
Güssing
19° / 26°
Symbol bedeckt
Mattersburg
21° / 28°
Symbol bedeckt
Neusiedl am See
22° / 27°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
21° / 26°
Symbol bedeckt

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Details zur Todesursache enthüllt!
157.856 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
104.059 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
99.254 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1009 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
868 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Innenpolitik
Gemeinden geht Wasser aus, doch es fehlt Überblick
722 mal kommentiert
Die Trockenheit bringt lokale Versorgungssysteme an ihre Grenzen, schon 111 Gemeinden müssen ...
Mehr Burgenland
Planquadrat
17 Burgenländer mussten ihren Deckel abgeben
Bergeaktion im Gange
Hochschwab: Vermisster Wanderer (20) tot gefunden
Für heuer ist Schluss!
Wieder mehr als 85.000 Gäste beim Golser Volksfest
Fisch-Rettungsaktion
Auch der Leitha geht langsam das Wasser aus
Im Hochschwabgebiet
Verzweifelte Suche nach vermisstem Wanderer (20)
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf