Mehr Medizin im Land: Doskozils Plan geht auf

Steirer kommen immer öfter ins Burgenland

Besonders deutlich wird das bei den Steirern: Während dort 5386 Aufenthalte von Burgenländern gezählt wurden, kamen bereits 5313 Steirer zu Behandlungen ins Burgenland. Wien bleibt dagegen das mit Abstand größte Ziel für Burgenlands Gastpatienten: 9292 Aufenthalte von Burgenländern dort stehen nur 1376 Wienern hier gegenüber. Auch bei Niederösterreich ist die Differenz mit 7367 zu 4639 noch deutlich. „Wir wollen nicht jede hochspezialisierte Behandlung im Burgenland selbst machen – das wäre weder sinnvoll noch seriös“, sagt Doskozil. Ausgebaut werde dort, wo Qualität, Fachkräfte und Bedarf vorhanden sind.