Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Falscher Weg“

WKNÖ sagt „Nein“ zur Lkw-Maut im Burgenland

Niederösterreich
14.08.2026 17:00
Damit die Straßenerhaltung finanziert werden kann, plant man im Burgenland eine Maut-Gebühr für ...
Damit die Straßenerhaltung finanziert werden kann, plant man im Burgenland eine Maut-Gebühr für Lkw-Transporte.(Bild: P. Huber)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Im Burgenland soll ab 2027 eine Benützungsgebühr für Lkw auf drei Landesstraßen kommen. Das betrifft auch Nachbar-Bundesländer wie Niederösterreich, wo das Gesetz nun scharf kritisiert wird von der Wirtschaftskammer. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zu zahlen wäre die Burgenland-Maut künftig auf folgenden drei Landstraßen: B16 im Bezirk Eisenstadt Umgebung, B61a im Bezirk Oberpullendorf, sowie die B63 und einem kurzen Teil der B50 im Bezirk Oberwart. Lange war das Gesetz im Gespräch, nun will sie Burgenlands Landesregierung unter Hans-peter Doskozil umsetzen. Weil die Landesstraßen aber auch mit der A2 und A3 queren, betrifft die Maut wohl auch Transporte, die über Bundesland-Grenzen hinausgehen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) spricht sich am Freitag gegen das geplante Gesetz aus. 

„Produkte werden teurer“
Niederösterreichische Firmen, die Kunden im Burgenland beliefern, Baustellen versorgen oder Dienstleistungen erbringen, müssten auf den mautpflichtigen Landesstraßen künftig ebenfalls zahlen. Die zusätzlichen Kosten könnten entlang der Lieferkette letztlich auch bei den Konsumenten ankommen. „Wer Transporte verteuert, verteuert auch die Produkte in den Regalen“, warnt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Gerade im ländlichen Raum sei der Lkw für die Versorgung mit Lebensmitteln, Medikamenten und Waren des täglichen Bedarfs unverzichtbar.

Zitat Icon

Die Pläne würden nicht nur den Transitverkehr treffen, sondern entlang der gesamten Lieferkette zusätzliche Kosten verursachen.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker

Bild: Mag. Rita Newman

Falsches Signal für Betriebe
Die Jahresvignette für die Transporter soll, wie berichtet, 650 bis 1.000 Euro kosten. Gültig wäre das neue Gesetz ab 1. Jänner 2027. Der Gesetzesentwurf ging am Freitag in die vierwöchige Begutachtungs-Phase. „Ich appelliere an Landeshauptmann Doskozil, in dieser Zeit die Pläne noch einmal zu überdenken!“, sagt Ecker mit Nachdruck. Ach die Wirtschaftskammer im Burgenland sieht die Lkw-Maut als nicht zielführend. In ohnehin wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei es der „falsche Weg“, um die regionale Wirtschaft anzukurbeln, merkt man in NÖ an. Diese brauche niedrigere Kosten, Planungssicherheit und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. „Eine zusätzliche Maut bewirkt das Gegenteil“. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
14.08.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
140.226 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
129.503 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
104.829 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1014 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Innenpolitik
Anzeige gegen Walter Ruck und Michael Ludwig
835 mal kommentiert
Zwischen Walter Ruck und Michael Ludwig passte bis zuletzt kein Blatt.
Wien
Mehr als doppelt so viele Einbürgerungen in Wien
771 mal kommentiert
Der Großteil der neu eingebürgerten Personen stammt aus muslimischen Ländern.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf