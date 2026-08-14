WKNÖ sagt „Nein“ zur Lkw-Maut im Burgenland

Falsches Signal für Betriebe

Die Jahresvignette für die Transporter soll, wie berichtet, 650 bis 1.000 Euro kosten. Gültig wäre das neue Gesetz ab 1. Jänner 2027. Der Gesetzesentwurf ging am Freitag in die vierwöchige Begutachtungs-Phase. „Ich appelliere an Landeshauptmann Doskozil, in dieser Zeit die Pläne noch einmal zu überdenken!“, sagt Ecker mit Nachdruck. Ach die Wirtschaftskammer im Burgenland sieht die Lkw-Maut als nicht zielführend. In ohnehin wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei es der „falsche Weg“, um die regionale Wirtschaft anzukurbeln, merkt man in NÖ an. Diese brauche niedrigere Kosten, Planungssicherheit und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. „Eine zusätzliche Maut bewirkt das Gegenteil“.