Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Hubschrauber im Einsatz

Beide Männer erlitten schwere Verletzungen. Der Motorradlenker wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Hubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt transportiert. Der Pkw-Lenker kam ebenfalls nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen ins Spital. Die Freiwilligen Feuerwehren Keutschach am See und Reifnitz am Wörthersee waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften bei den Aufräumarbeiten tätig.