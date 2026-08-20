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Zwei Schwerverletzte

Frontalzusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Kärnten
20.08.2026 20:30
Der Motorradfahrer wurde ins Klinikum geflogen (Symbolbild).
Der Motorradfahrer wurde ins Klinikum geflogen (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Pkw-Lenker übersah am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen ein entgegenkommendes Motorrad. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuglenker schwer verletzt und ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

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Zugetragen hat sich der Vorfall am Donnerstag gegen 16.20 Uhr auf der L 97 Keutschacher Landesstraße. Ein 53-jähriger Wiener war mit seinem Pkw in Richtung Hafnersee unterwegs, als er nach links in einen Parkplatz einbog. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad, das von einem 78-jährigen Niederländer gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge kollidierten frontal.

Hubschrauber im Einsatz
Beide Männer erlitten schwere Verletzungen. Der Motorradlenker wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Hubschrauber C11 ins Klinikum Klagenfurt transportiert. Der Pkw-Lenker kam ebenfalls nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen ins Spital. Die Freiwilligen Feuerwehren Keutschach am See und Reifnitz am Wörthersee waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften bei den Aufräumarbeiten tätig.

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