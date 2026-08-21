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Grün-blaue Engel: Sie fahren, helfen und hören zu

Kärnten
21.08.2026 04:00
Herzstück des Vereins sind die Fahrerinnen und Fahrer.
Herzstück des Vereins sind die Fahrerinnen und Fahrer.(Bild: GO MOBIL Stockenboi)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In den kommenden Tagen stellen wir Ihnen jeden der zehn Herzensvereine näher vor. Machen Sie mit und unterstützen Sie ihren persönlichen Herzensverein! Heute präsentieren wir den Verein GO MOBIL Stockenboi.

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Bereits zum fünften Mal küren wir heuer Kärntens Herzensmenschen: jene Personen, die sich liebevoll und aufopfernd für ihre Mitmenschen einsetzen und die Welt ein Stückchen besser machen. Unsere Fachjury hat aus zahlreichen Einsendungen unsere diesjährigen Preisträger ausgewählt. Auch die Kategorie „U25“ wurde bereits entschieden.

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe: Entscheiden Sie, wer „Herzensverein 2026“ wird! Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro und der Verein auf dem dritten Stockerlplatz darf sich über 2000 Euro freuen. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Herzensverein!

GO MOBIL Stockenboi
Ein Anruf genügt und die grün-blauen Engel von GO-MOBIL Stockenboi stehen vor der Tür“, heißt es in der Nominierung. Der Verein wurde vor mittlerweile 25 Jahren gegründet und wird von einem ehrenamtlichen Vorstand geführt. Dabei wird eine wichtige Lücke im öffentlichen Verkehr geschlossen.

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Das Herzstück sind die Fahrerinnen und Fahrer, die sich rund um die Uhr und das ganze Jahr über hinters Steuer setzen, um gerade in abgelegenen Gemeindegebieten Menschen zu befördern. „Sie sind auch Gesprächspartner, Berater oder einfach nur Zuhörer, helfen bei Einkäufen und gehen individuell auf die Bitten und Wünsche der Mitfahrer ein“, heißt es weiter.

Auch außerhalb der Betriebszeiten können sich die Bewohner auf eine sichere Fahrt verlassen. Zudem wurden Essenstransporte für den Kindergarten oder die Nachmittagsbetreuung durchgeführt. Bis 6. September haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsverein hier abzustimmen: 

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