Grün-blaue Engel: Sie fahren, helfen und hören zu

Das Herzstück sind die Fahrerinnen und Fahrer, die sich rund um die Uhr und das ganze Jahr über hinters Steuer setzen, um gerade in abgelegenen Gemeindegebieten Menschen zu befördern. „Sie sind auch Gesprächspartner, Berater oder einfach nur Zuhörer, helfen bei Einkäufen und gehen individuell auf die Bitten und Wünsche der Mitfahrer ein“, heißt es weiter.