Visueller Ton mit Überfluss und Reduktion

Dass die Galerie Walker heuer auf Schloss Ebenau ihr 30-Jahre-Jubiläum feiert, ist für Sengl denkwürdiger Anlass für zwei neue Serien, „die zwar für sich stehen, aber auch als meine persönliche Huldigung dieses magischen Ortes im weiteren Sinne gesehen werden können. ,Lasst Rosen sprechen’ ist einerseits eine Liebeserklärung an das namensgebende Umfeld, das Rosental, wachsen doch in zeichnerischer Form berühmte Autoren der Literaturgeschichte oder deren Zitate rund um jene bedeutungsvolle Blume“, erklärt Sengl.