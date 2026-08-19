Besonders im Spätsommer: Gefahr durch Wespenstiche

Im Spätsommer häufen sich auch Stiche durch Insekten. Gerade für Allergiker stellt das eine Gefahr dar. Doch leicht einsetzbare Gegenmittel werden knapp. Daher raten Experten zu Vorsicht.
Zum Extremfall kommt es zum Glück dann doch relativ selten, aber für Allergiker können Insektenstiche schnell lebensgefährlich werden. So starben in den vergangenen zehn Jahren ganze 68 Menschen österreichweit an den Folgen eines Stichs, in Kärnten kam es in dem Zeitraum zu vier solcher Todesfälle.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.