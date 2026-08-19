„Leitwolf“ verlässt das Rudel Richtung Deutschland

„Bisweilen denke ich mir schon, dass es cool wäre, nochmals bei der Wolfurttrophy mitzuspielen“, gestand Theo Reiter vor dem Start des Kultevents Anfang August, bei dem er inzwischen als Turnierleiter im Einsatz ist. „Aber diesen Sommer hat mich eine Zahn-OP zurückgeworfen und es gab auch sonst jede Menge Termine, weshalb nur wenig Zeit da war, um im Sand zu spielen. Außerdem freue ich mich nach meinem Vereinswechsel so richtig darauf, wieder in der Halle anzugreifen!“