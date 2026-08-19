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Ökosysteme gefährdet

Klimawandel verursacht Rekordwärme in Meeren

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19.08.2026 08:36
Für Badegäste können die warmen Meerestemperaturen angenehm erscheinen – für das Ökosystem sind ...
Für Badegäste können die warmen Meerestemperaturen angenehm erscheinen – für das Ökosystem sind sie jedoch gefährlich.(Bild: Nicole Hofmann - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Meere in Europa haben in diesem Sommer teilweise Rekordwerte erreicht. Mancherorts lagen diese mehr als sechs Grad über den üblichen Temperaturen. Forscher konnten nun nachweisen, dass diese Entwicklung  zu einem großen Teil auf den Klimawandel zurückzuführen ist.

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Ein internationales Team der Organisation World Weather Attribution (WWA – eine Initiative von Klimaforschern) veröffentlichte einen aktuellen Bericht – demnach liegen die Temperaturen an fast allen europäischen Küsten teils deutlich über dem Durchschnitt des Zeitraums von 1990 bis 2020. Besonders stark betroffen sind das westliche Mittelmeer sowie am Atlantik der Golf von Biskaya und die Iberische Halbinsel.

Gemeine Kraken (Octopus vulgaris) breiten sich durch die Erwärmung der Meere im Südwesten ...
Gemeine Kraken (Octopus vulgaris) breiten sich durch die Erwärmung der Meere im Südwesten Englands aus – normalerweise sind sie in den Gewässern vor Nordafrika heimisch.(Bild: Pablo - stock.adobe.com)

Um den Einfluss der Erderwärmung zu ermitteln, verglich das Forschungsteam die Entwicklung der Juli-Temperaturen an der Meeresoberfläche mit Klimamodellen. Der Klimawandel habe – hauptsächlich durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Öl, Gas und Kohle – im Mittelmeer eine Erwärmung um etwa zwei Grad verursacht, in der Region um den Golf von Biscaya und die westliche Küste der Iberischen Halbinsel um 1,4 Grad und im Gebiet um Irland und an der britischen Westküste um etwa 1,3 Grad.

Ohne Klimawandel wäre Erwärmung deutlich geringer
Im laufenden Jahr hätten 90 Prozent der Küsten am Golf von Biscaya und der Iberischen Halbinsel Hitzewellen erlebt, im westlichen Mittelmeer seien es 80 Prozent gewesen. Ohne die menschengemachte Erderwärmung, die derzeit etwa 1,4 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegt, wären es den Berechnungen zufolge jeweils etwa 40 Prozent gewesen. Auch im östlichen Mittelmeer und in den Küstenregionen um Irland wären deutlich weniger Gebiete von Hitze betroffen gewesen.

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Die Wärme der Ozeane könnten die Ökosysteme und Nahrungsketten im Meer schädigen und mitunter auch die Bestände etwa von Meeressäugern und Seevögeln dezimieren. Zudem könnten die hohen Wassertemperaturen die Entstehung schwerer Stürme begünstigen, heißt es weiter. Als Beispiel dafür nennt das Team die schweren Überschwemmungen in der spanischen Region Valencia im Herbst 2024.

„Wärmeres Wasser zum Schwimmen mag für Strandbesucher in kühleren Ländern wie meinem eigenen verlockend klingen“, sagt Co-Autorin Claire Bergin von der irischen Maynooth University. „Aber die Folgen für das Leben im Meer unter der Oberfläche sind ernster.“

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