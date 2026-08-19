Rohrbruch! Wohnhaus mitten in der Nacht geflutet

Grabungsarbeiten noch in der Nacht

Anschließend begannen die Einsatzkräfte mit den Aus- und Abpumparbeiten. Auch die notwendigen Aufräumarbeiten wurden noch in der Nacht gestartet. Im Auftrag der Gemeinde wurde sofort mit den Grabungsarbeiten zur Behebung des Schadens begonnen. In der Früh waren die Arbeiten noch im Gange. Im Laufe des Vormittags dürfte der Schaden dann behoben sein, erklärte Feuerwehrkommandant Schuchter abschließend.