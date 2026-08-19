Rohrbruch! Wohnhaus mitten in der Nacht geflutet

Böse Überraschung für die Bewohner eines Hauses in der Nacht auf Mittwoch in Rietz im Tiroler Oberland: Aufgrund eines Rohrbruchs wurde das Gebäude regelrecht geflutet. Im Keller stand das Wasser rund einen Meter hoch. Bis zu 15 Zentimeter waren es im Erdgeschoss. Die Hauptwasserleitung einer ganzen Siedlung musste abgeschaltet werden.
Kurz vor 2 Uhr mitten in der Nacht sei es im Einfamilienhaus in Rietz plötzlich zu einem „massiven Wassereintritt“ gekommen, wie es vonseiten der Polizei heißt. Das Erdgeschoss stand rasch rund 15 Zentimeter unter Wasser. „Im Keller stand das Wasser sogar teils bis zu einem Meter hoch“, schilderte der Rietzer Feuerwehrkommandant Rainer Schuchter im „Krone“-Gespräch.
Von der Abschaltung der Hauptwasserleitung waren in der Siedlung rund 15 bis 20 Häuser betroffen.
Feuerwehrkommandant Rainer Schuchter
Hauptwasserleitung abgedreht
Da sich der Wasserstand trotz des Schließens der hauseigenen Zuleitung weiter erhöhte, musste von der Feuerwehr die Hauptleitung der betroffenen Gemeindestraße abgedreht werden. Dadurch konnte der weitere Wassereintritt im betroffenen Einfamilienhaus gestoppt werden.
Von der Abschaltung der Hauptwasserleitung seien in der Siedlung rund 15 bis 20 Häuser betroffen gewesen, so Einsatzleiter Schuchter weiter.
Grabungsarbeiten noch in der Nacht
Anschließend begannen die Einsatzkräfte mit den Aus- und Abpumparbeiten. Auch die notwendigen Aufräumarbeiten wurden noch in der Nacht gestartet. Im Auftrag der Gemeinde wurde sofort mit den Grabungsarbeiten zur Behebung des Schadens begonnen. In der Früh waren die Arbeiten noch im Gange. Im Laufe des Vormittags dürfte der Schaden dann behoben sein, erklärte Feuerwehrkommandant Schuchter abschließend.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens könne noch nicht beziffert werden. Auch die Ursache des Rohrbruchs ist noch unklar.
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