Das sind die heißesten Spuren bei GAK-Trainersuche

Die Trainersuche beim GAK ist nach der Freistellung von Ferdinand Feldhofer in vollem Gange. Immer mehr Namen tauchen in der Verlosung auf, andere verschwinden wieder. Laut „Krone“-Infos gibt es derzeit zwei heiße Spuren zu einem Nachfolger. Eventuell gibt es bei einer Pressekonferrenz am Mittwoch schon Klarheit.