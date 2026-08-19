Werder: Zweitteuerster Verkauf der Klubgeschichte

Nach Informationen von Sky und „Bild“ wird Coulibaly für etwa 20 Millionen Euro zu Racing Straßburg in die französische Ligue 1 wechseln. Bis zu fünf Millionen Euro an Boni können demnach obendrauf kommen. Dem 19 Jahre alten Innenverteidiger sei die Freigabe für den Medizincheck erteilt worden, heißt es. Hinter dem Brasilianer Diego, der 2009 für 27 Millionen Euro zu Juventus Turin ging, würde Coulibaly damit zum zweitteuersten Verkauf in Bremens Vereinsgeschichte werden.