Statt Rodri! Sängerin im Visier der Fußballfans

„Willkommen bei Barca!“ Dieser Satz ist aktuell unter den jüngsten Postings von US-Sängerin Olivia Rodrigo zu lesen. Das steckt dahinter …
Seit Dienstagabend steht es fest: Spaniens Weltmeisterkapitän Rodri wechselt von Manchester City zum FC Barcelona! Mit dem Mittelfeldstrategen steigen die Chancen des Teams von Trainer Hansi Flick auf den Gewinn der Champions League. Das freut auch die Fans der Katalanen.
Da Rodri jedoch keine Social-Media-Konten hat, haben die Barcelona-Fans Olivia Rodrigos Instagram-Account aufgesucht, um ihn im Verein willkommen zu heißen. „Willkommen bei Barca“, war unter einem Posting der Sängerin mehrfach zu lesen.
Hasswelle nach Ballon d‘Or
Der Pop-Star aus den USA war schon einmal unverhofft ins Visier von Fußballfans geraten. Weil Real Madrids Vinicius Junior bei der Vergabe des Ballon d‘Or leer vor zwei Jahren ausgegangen war, gab’s eine Hasswelle gegen Olivia Rodrigo. Die Musikerin wurde damals im Netz mit Sieger Rodri verwechselt.
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