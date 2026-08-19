Statt Rodri! Sängerin im Visier der Fußballfans

Hasswelle nach Ballon d‘Or

Der Pop-Star aus den USA war schon einmal unverhofft ins Visier von Fußballfans geraten. Weil Real Madrids Vinicius Junior bei der Vergabe des Ballon d‘Or leer vor zwei Jahren ausgegangen war, gab’s eine Hasswelle gegen Olivia Rodrigo. Die Musikerin wurde damals im Netz mit Sieger Rodri verwechselt.