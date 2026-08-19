Kraftwerksgegner machen mit KI-Schockbildern mobil

Der Papierhersteller Rondo Ganahl möchte in Frastanz ein Reststoffverwertungs-Kraftwerk bauen, derzeit läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Erst im April hat sich die Gemeinde gegen das Projekt ausgesprochen, aber auch in der Bevölkerung regt sich Widerstand gegen die Pläne des Unternehmens. Insbesondere der Verein S.O.S. Walgau macht Stimmung gegen das Kraftwerk.