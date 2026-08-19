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Herzensverein

Seit 80 Jahren für ein Miteinander ohne Barrieren

Kärnten
19.08.2026 04:00
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten
Der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten(Bild: Krone-Collage/BSVK/Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

In den kommenden Tagen stellen wir Ihnen jeden der zehn Herzensvereine näher vor. Machen Sie mit und unterstützen Sie ihren persönlichen Herzensverein! Heute präsentieren wir den Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten. 

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Bereits zum fünften Mal küren wir heuer Kärntens Herzensmenschen: jene Personen, die sich liebevoll und aufopfernd für ihre Mitmenschen einsetzen und die Welt ein Stückchen besser machen. Unsere Fachjury hat aus zahlreichen Einsendungen unsere diesjährigen Preisträger ausgewählt. Auch die Kategorie „U25“ wurde bereits entschieden.

Nun sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, an der Reihe: Entscheiden Sie, wer „Herzensverein 2026“ wird! Für den ersten Platz gibt es 5000 Euro, der Zweitplatzierte erhält 3000 Euro und der Verein auf dem dritten Stockerlplatz darf sich über 2000 Euro freuen. Machen Sie mit und stimmen Sie für Ihren Herzensverein!

BSVK – Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten
Bereits seit 80 Jahren setzt sich der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärnten (BSVK) für Zusammenhalt und gelebte Inklusion ein und unterstützt dabei Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit.

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Jede Stimme zählt: Wählen Sie Ihren Herzensverein
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Mit Hilfsmitteln, mobiler Sehberatung und Sensibilisierung setzt sich der Verein für ein chancengleiches Miteinander ein. Dabei schafft der BSVK Raum für Vielfalt, fördert Vernetzung und Kooperationen, stärkt die betroffenen Personen und setzt sich für mehr Zugänglichkeit und ein stärkeres Bewusstsein in der Gesellschaft ein.

„Hinter all dem stehen engagierte Menschen, die mit Herz, Kompetenz und Leidenschaft tagtäglich Großes bewirken“, war in der Nominierung zu lesen.  Bis 6. September haben Sie die Möglichkeit, für Ihren Lieblingsverein hier abzustimmen.

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