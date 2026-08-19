Bus mit 42 Schülern krachte in Haus – Verletzte

„Es war verrückt, ich konnte gar nicht begreifen, was da gerade passierte“, erzählte Victor, der gerade auf den Bus wartete, als dieser in das Gebäude krachte. Der Bus habe schon Verspätung gehabt, erzählte er. Er sei auf jeden Fall froh, dass er noch nicht in dem Fahrzeug gesessen hatte, als der Unfall passierte.