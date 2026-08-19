Fahrer wollte abbiegen
Bus mit 42 Schülern krachte in Haus – Verletzte
Dienstagfrüh ist im US-Bundesstaat South Carolina ein Schulbus mit 42 Schulkindern an Bord in ein Haus gekracht. Fast die Hälfte der Schüler und der Busfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.
Der Busfahrer wollte am Dienstag in der Früh an einer Kreuzung links abbiegen, dabei kam er aber von der Straße ab, wie die Verkehrspolizei South Carolina Highway Patrol dem Sender WIS10 erklärte. Der Bus fuhr mitsamt der 42 Kinder und Jugendlichen an Bord in ein Haus. Das Haus ist ein Mobilheim. Laut der Verkehrspolizei wohnt darin aktuell niemand.
Der Schulbus kam von der Straße ab und fuhr in ein Mobilheim:
Gleich vor Ort wurden alle Businsassen untersucht, 18 Schüler und der Busfahrer mussten dann ins Krankenhaus gebracht werden. Es wurde aber zum Glück niemand schwer verletzt. Inzwischen konnten schon wieder alle das Spital verlassen. Die Schüler an Bord besuchen die Middle School und die High School und sind ungefähr elf bis 18 Jahre alt.
„Es war verrückt, ich konnte gar nicht begreifen, was da gerade passierte“, erzählte Victor, der gerade auf den Bus wartete, als dieser in das Gebäude krachte. Der Bus habe schon Verspätung gehabt, erzählte er. Er sei auf jeden Fall froh, dass er noch nicht in dem Fahrzeug gesessen hatte, als der Unfall passierte.
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