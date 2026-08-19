Kleinbus kracht gegen Lkw: Zwei Insassen verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in Zwettl (NÖ). Aus noch ungeklärter Ursache kollidierten ein Kleinbus und ein Lastwagen. Zwei beteiligte Personen mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Warum es zu dem folgenschweren Zusammenstoß gekommen ist, wird derzeit noch ermittelt. Jedenfalls krachte in Zwettl am Dienstagabend ein Kleinbus gegen einen Lkw. Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, waren bereits alle Insassen aus den beiden beschädigten Fahrzeugen befreit.
Verletzte ins Spital gebracht
Nach der Erstversorgung der Unfallopfer mussten zwei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Danach übernahm die Feuerwehr die Bergung der beiden Unfallfahrzeuge. Diese wurden zu einem Abstellplatz transportiert.
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