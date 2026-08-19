Premierminister kämpfte für Wechsel nach Tansania

Marcel Canadi stürzte sich bei den Singida Black Stars in Tansania in ein neues Abenteuer. Taxifahrten gibt´s um 70 Cent, Stromausfälle gehören zum Alltag. In zwei Wochen nahm der Wiener sechs Kilo ab.
„Ich lehnte am Anfang ab, sah mich eher in Asien oder in Dubai. Aber der Verein ließ nicht locker, wollte mich unbedingt. Ich dachte, das Angebot sei ein Fake, weil es so gut war“, erzählt Marcel Canadi. Der Weltenbummler entschied sich Ende Juli für ein neues Abenteuer, unterschrieb für zwei Jahre bei den Black Stars aus Singida in Tansanias 1. Liga.
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