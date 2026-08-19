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Callum Turner schwärmt von Hochzeit mit Dua Lipa

Society International
19.08.2026 07:53
Callum Turner sprach erstmals über die Hochzeit mit Sängerin Dua Lipa und verriet, was er sich ...
Callum Turner sprach erstmals über die Hochzeit mit Sängerin Dua Lipa und verriet, was er sich für die Zukunft wünscht.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Roland Hoskins)
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Von krone.at

Die Hochzeit mit Sängerin Dua Lipa (30) war für den britischen Schauspieler Callum Turner der schönste Tag seines Lebens. Das verriet der 36-Jährige der Zeitschrift „Esquire UK“. 

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„Es war großartig, und es war ... es war der schönste Tag meines Lebens“, sagte Turner demnach. Es sei allerdings seltsam gewesen, so etwas Persönliches unter so viel öffentlichem Interesse zu erleben, so Turner. 

Unklar ist, ob er damit die private Trauung der beiden Ende Mai in London oder die anschließende Mega-Hochzeitsparty des Paars auf Sizilien meint.

Dua Lipa feierten gleich zweimal: Standesamtlich sagten sie in London ja, hier feiern sie auf ...
Dua Lipa feierten gleich zweimal: Standesamtlich sagten sie in London ja, hier feiern sie auf Sizilien eine Mega-Hochzeit.(Bild: APA-Images / REUTERS / Igor Petyx)

Turner wünscht sich Kinder mit Dua Lipa
Es sei „schön, jemanden zu finden, den du liebst und der dich liebt und den du immer um dich haben möchtest“, schwärmte der Schauspieler, der auch als Kandidat für die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond gehandelt wird, zudem über seine frisch angetraute Ehefrau.

Mit Dua Lipa will er den Angaben zufolge auch eine Familie gründen: „Natürlich, ich bin 36. Ich möchte eine Familie haben und ein paar Kinder großziehen.“

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Dua Lipa („Don‘t Start Now“, „Houdini“) und Callum Turner („Die Jungs im Boot“, „Phantastische Tierwesen“) sind seit Jänner 2024 ein Paar. Im vergangenen Sommer hatten sie ihre Verlobung bekannt gegeben.

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