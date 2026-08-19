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33-jähriger geständig

Cannabiskraut, Indoor-Anlage und Waffen entdeckt

Kärnten
19.08.2026 06:50
Der 33-Jährige hatte in seiner Wohnung eine Indoor-Plantage.
Der 33-Jährige hatte in seiner Wohnung eine Indoor-Plantage.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein Behördenauftrag führte die Polizei zu einer Wohnung in Lienz in Osttirol. Dort fanden die Beamten nicht nur Cannabiskraut, sondern auch eine Indoor-Anlage und verbotene Waffen.

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Ein Behördenauftrag führte die Polizei zu einer Wohnung in Lienz – mit brisantem Interior: Als die Beamten am Dienstag um 11 Uhr an der Wohnungstür eines 33-jährigen Österreichers standen, bemerkten sie bereits deutlichen Cannabisgeruch. Nachdem der Mann die Tür geöffnet hatte, wurde dieser noch intensiver.

Bei der anschließenden Hausdurchsuchung bestätigte sich der Verdacht: Die Beamten stießen auf eine Indoor-Anlage sowie mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz. 

Auch Waffen sichergestellt
Trotz eines bestehenden Waffenverbots gegen den 33-Jährigen machten die Beamten noch einen weiteren Fund: Sie stellten eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser sowie ein Butterflymesser sicher.

„Der 33-Jährige war geständig und gab Eigenbedarf als Motiv an. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgt auf freiem Fuß“, so die Landespolizeidirektion Tirol.

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