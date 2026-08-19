Cannabiskraut, Indoor-Anlage und Waffen entdeckt

Ein Behördenauftrag führte die Polizei zu einer Wohnung in Lienz – mit brisantem Interior: Als die Beamten am Dienstag um 11 Uhr an der Wohnungstür eines 33-jährigen Österreichers standen, bemerkten sie bereits deutlichen Cannabisgeruch. Nachdem der Mann die Tür geöffnet hatte, wurde dieser noch intensiver.