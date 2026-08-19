Cannabiskraut, Indoor-Anlage und Waffen entdeckt

Ein Behördenauftrag führte die Polizei zu einer Wohnung in Lienz in Osttirol. Dort fanden die Beamten nicht nur Cannabiskraut, sondern auch eine Indoor-Anlage und verbotene Waffen.
Ein Behördenauftrag führte die Polizei zu einer Wohnung in Lienz – mit brisantem Interior: Als die Beamten am Dienstag um 11 Uhr an der Wohnungstür eines 33-jährigen Österreichers standen, bemerkten sie bereits deutlichen Cannabisgeruch. Nachdem der Mann die Tür geöffnet hatte, wurde dieser noch intensiver.
Bei der anschließenden Hausdurchsuchung bestätigte sich der Verdacht: Die Beamten stießen auf eine Indoor-Anlage sowie mehrere hundert Gramm konsumfertiges Cannabiskraut und -harz.
Auch Waffen sichergestellt
Trotz eines bestehenden Waffenverbots gegen den 33-Jährigen machten die Beamten noch einen weiteren Fund: Sie stellten eine Luftdruckpistole, ein Kampfmesser sowie ein Butterflymesser sicher.
„Der 33-Jährige war geständig und gab Eigenbedarf als Motiv an. Die Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erfolgt auf freiem Fuß“, so die Landespolizeidirektion Tirol.
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