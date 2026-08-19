Mette-Marit feiert nach Lungen-OP mit der Familie

Happy Birthday, Mette-Marit! Die norwegische Kronprinzessin feiert am heutigen Mittwoch ihren 53. Geburtstag und konzentriert sich nach einem wirklich schweren Jahr auf das, was zählt: ihre Familie!
Der Prozess ihres Sohnes Marius Borg Høiby, Enthüllungen über eine Bekanntschaft mit Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und nicht zuletzt eine Lungentransplantation – hinter Mette-Marit liegt ein wahrlich hartes Jahr. Am heutigen Mittwoch feiert die Ehefrau von Norwegens Kronprinz Haakon nun ihren 53. Geburtstag und begeht diesen mit den Menschen, die ihr in den letzten Monaten mmer zur Seite standen: mit ihrer Familie.
Mette-Marit zollt ihren Lieben Tribut
Das gab der Palast in einem kurzen Geburtstagsgruß auf seiner offiziellen Webseite bekannt. „Der Geburtstag wird im privaten Kreis gefeiert“, hieß es da schlicht. Und auch das Geburtstagsfoto, das die Royals auf Instagram veröffentlichten, beweist: Mette-Marit zollt an diesem so wichtigen Geburtstag vor allem ihren Lieben Tribut.
Zu Mette-Marits erstem Geburtstag nach der Lungentransplantation veröffentlichte der norwegische Palast ein Familienfoto:
Denn der Palast veröffentlichte kein Solo-Porträt des Geburtstagskindes, sondern ein Familienfoto von Mette-Marit mit Ehemann Haakon sowie ihren beiden Kindern, Prinzessin Ingrid-Alexandra und Prinz Sverre Magnus.
„Herzlichen Glückwunsch an Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit, die heute ihren 53. Geburtstag feiert!“, hieß es dazu. Aufgenommen wurde das Familienporträt übrigens schon Anfang des Jahres, wie in dem Geburtstagsgruß zudem verraten wurde.
Besuch bei König Harald
Aktuelle Fotos von Mette-Marit sind weiterhin rar, immerhin erholt sich die Kronprinzessin noch immer von ihrer Lungentransplantation im Juni.
Dass es ihr nach dem lebensrettenden Eingriff aber immer besser geht, das beweist unter anderem ein Schnappschuss von dieser Woche. Zu sehen ist die Kronprinzessin auf dem Foto lächelnd im Auto neben ihrem Ehemann. Die Aufnahme entstand, als sich das Kronprinzenpaar gerade auf den Weg ins Spital in Oslo machte, um König Harald zu besuchen.
Haakon übernimmt Aufgaben des Königs
Der norwegische Monarch wurde bereits vergangene Woche wegen einer hämolytischen Anämie, einer Form der Blutarmut, mit Kortison behandelt, wie der Palast Anfang der Woche mitteilte. Die Behandlung habe zu einer Flüssigkeitsansammlung im Körper geführt, die nun im Krankenhaus behandelt werden müsse.
Der 89-Jährige sei zwei Wochen krankgeschrieben, hieß es weiter. Währenddessen übernimmt Kronprinz Haakon die Aufgaben des Königs als Regent. Wie lange Harald V. im Krankenhaus bleiben muss, teilte der Hof nicht mit.
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