Mette-Marit feiert nach Lungen-OP mit der Familie

Dass es ihr nach dem lebensrettenden Eingriff aber immer besser geht, das beweist unter anderem ein Schnappschuss von dieser Woche. Zu sehen ist die Kronprinzessin auf dem Foto lächelnd im Auto neben ihrem Ehemann. Die Aufnahme entstand, als sich das Kronprinzenpaar gerade auf den Weg ins Spital in Oslo machte, um König Harald zu besuchen.