Schlechtes Wetter erschwerte Suche nach Wanderer

Bergrettung konnte Wanderer bergen

„Ein Hubschrauberflug mit dem Polizeihubschrauber und RK1 war witterungsbedingt nicht möglich“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. „Auf rund 2.090 m Seehöhe konnten wir den Wanderer schließlich verletzt und völlig erschöpft im steil abfallenden Bachbett des Kölnreinbaches auffinden“, so die Bergrettung Lieser-Maltatal. Der 33-Jährige verletzte sich an Armen und Beinen bei einem Sturz in das Bachbett – ein selbstständiger Abstieg des Wanderers war nicht möglich.