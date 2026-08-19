Wespenstich-Einsätze haben sich heuer vervielfacht

Andere Dimension, wenn Person allergisch ist

Anders sieht es bei einer Allergie gegen Insektengift aus. Fluckinger: „Eine allergische Reaktion kann rasch einsetzen. Großflächige Rötungen und Schwellungen, Juckreiz am ganzen Körper, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot oder Kreislaufprobleme sind Warnzeichen, bei denen der Notruf 144 abgesetzt werden soll. Auch bei Stichen im Mund- und Rachenraum ist jede Minute kostbar.“ Vorbeugend wirken erhöhte Vorsicht beim Essen und Trinken und langärmelige luftige Kleidung, etwa auf Wegen in Wiesen.