Medwedew verschenkt Sieg und verliert Beherrschung

Herbe Enttäuschung für Daniil Medwedew! Beim Masters in Cincinnati (USA) musste sich Russlands Tennis-Star im Sechzehntelfinale Lokalmatador Brandon Nakashima geschlagen geben. Dabei vergab die Nummer sieben der Welt nicht nur drei Matchbälle, sondern rastete auch mehrmals aus.
Groß war der Frust schon im ersten Satz. Nachdem der Ball via Werbebande auf dem Kopf von Medwedew gelandet war, warf der Russe wütend seinen Schläger in Richtung Spielfeldbegrenzung. Letztendlich sicherte sich Medwedew dennoch den Durchgang im Tiebreak.
Im zweiten Satz stand die Nummer vier des Turniers bereits kurz vor dem Matchgewinn. Bei 5:4 und Aufschlag Nakashima hatte Medwedew drei Matchbälle. Doch der US-Boy konnte diese abwehren. Wild wurde es im Tiebreak: Beim Stand von 2:4 aus seiner Sicht trat Medwedew mit dem Fuß gegen die Werbebande und stritt sich auch noch mit dem Stuhlschiedsrichter.
Nakashima dreht Partie
Und Nakashima? Der blieb ruhig, sicherte sich den Tiebreak des zweiten Durchgangs und schließlich auch den dritten Satz mit 6:1. Somit muss Medwedew früh die Koffer packen - eine herbe Enttäuschung kurz vor Beginn der US Open.
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