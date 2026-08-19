Medwedew verschenkt Sieg und verliert Beherrschung

Im zweiten Satz stand die Nummer vier des Turniers bereits kurz vor dem Matchgewinn. Bei 5:4 und Aufschlag Nakashima hatte Medwedew drei Matchbälle. Doch der US-Boy konnte diese abwehren. Wild wurde es im Tiebreak: Beim Stand von 2:4 aus seiner Sicht trat Medwedew mit dem Fuß gegen die Werbebande und stritt sich auch noch mit dem Stuhlschiedsrichter.