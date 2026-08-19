Jetzt limitierte Batman-Boxen gewinnen

Für die neue Limited Edition hat sich yfood mit Warner Bros. zusammengetan. Das Ergebnis: Vier bekannte Charaktere aus dem Batman-Universum zieren ab sofort die Flaschen der Trinkmahlzeiten – jeweils mit eigenem Design und eigener Geschmacksrichtung. Mit dabei sind Batman mit Stracciatella, Robin mit Waffle & Cream, Harley Quinn mit Raspberry sowie Catwoman mit Fudge Brownie. Damit sollen die Flaschen nicht nur gegen den Hunger helfen, sondern dank der limitierten Artworks auch Sammler ansprechen.