Jetzt limitierte Batman-Boxen gewinnen

Batman, Robin, Harley Quinn und Catwoman sagen dem Hunger den Kampf an: Mit der neuen yfood x Batman Limited Edition treffen Trinkmahlzeiten auf die Welt von Gotham City. Passend zum Launch verlost die „Krone“ 5 Boxen der limitierten Batman-Edition.
Für die neue Limited Edition hat sich yfood mit Warner Bros. zusammengetan. Das Ergebnis: Vier bekannte Charaktere aus dem Batman-Universum zieren ab sofort die Flaschen der Trinkmahlzeiten – jeweils mit eigenem Design und eigener Geschmacksrichtung. Mit dabei sind Batman mit Stracciatella, Robin mit Waffle & Cream, Harley Quinn mit Raspberry sowie Catwoman mit Fudge Brownie. Damit sollen die Flaschen nicht nur gegen den Hunger helfen, sondern dank der limitierten Artworks auch Sammler ansprechen.
Die neue Edition ist seit 18. August 2026 in Deutschland und Österreich erhältlich. Der Zeitpunkt ist dabei kein Zufall: Bereits von 26. bis 30. August steigt in Köln die gamescom, wenig später folgt am 19. September der internationale Batman Day.
Batman Boxen gewinnen
Wer sich ein Stück Gotham City nach Hause holen möchte, hat mit der „Krone“ jetzt die Chance dazu. Wir verlosen 5 Boxen der yfood x Batman Limited Edition. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und mit etwas Glück eine der limitierten Boxen gewinnen!